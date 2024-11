Na setu 'Čarobnjaka iz Oza' bilo je pijanaca, Judy Garland bila je zlostavljana, a vještica izgorena

Velike nade polažu se u uspjeh filma 'Wicked', za kojeg se čini da bi mogao postati blagdanski blockbuster. Popraćen velikom marketinškom kampanjom, film se temelji na predstavi na Broadwayju, koja se vrti oko filma 'Čarobnjak iz Oza' iz 1939. godine. Ariana Grande i Cynthia Erivo, koje glume Glindu (Dobra vještica s juga) i Elphabu (Zla vještica sa zapada), u glavnim su ulogama i s ostalom postavom šalju poruku o osnaživanju žena, prirodnosti i važnosti neosuđivanja ljudi po boji kože.

Grande i Ervio pojavljivale su se zajedno na promocijama filma, držeći se za ruke i uvjeravajući ljude u genijalnost svog projekta. Snimanje dugoočekivanog filma, slažu se, bilo je ostvarenje sna, a kao iz snova zasigurno nije bilo snimanje kultnog 'Oza', koji je u svoje vrijeme bio najskuplji film ikad snimljen.

Foto: Mina Kim/REUTERS

'Čarobnjak iz Oza' je obilježio Judy Garland za čitav život, iako joj uloga nije nimalo bila lagana. Na filmski set došla je sa svega 17 godina, to joj je već bio sedmi film u karijeri, a snimanja su svakodnevno trajala satima. Da bi sve izdržala, tinejdžerka Judy počela je konzumirati stimulanse, a već nakon završetka snimanja bila je ovisna o barbituratima, koji bi je držali budnom, i amfetaminima, zbog kojih bi kasnije uspjela utonuti u san. Prvu tabletu, ni manje ni više, dala joj je majka Ethel Gumm.

- Bila sam na sceni od druge godine. Puno toga sam propustila. To je vrlo usamljen život. Ne sjećam se da sam slavila rođendane kao dijete. Majka se uvijek bojala da će studio odlučiti da sam prestara da igram dječje uloge pa smo ih jednostavno ignorirali - rekla je Judy u jednom od intervjua.

Foto: IMDb/screenshot

Nerijetko se izgladnjivala i bila pod utjecajem strogih dijeta zbog kojih je osjećala slabost, a na setu 'Oza' je morala nositi korzet, protetski nos i navlaku na zubima. Za sve to nije bila ni dovoljno plaćena. Za ulogu koja ju je planetarno proslavila dobila je svega 500 dolara na tjedan, dok je njezin prijatelj Mickey Rooney imao 4500 dolara više. Kolege glumci gledali su je ispod oka jer su mislili da joj se pridaje previše pažnje, a ona je utjehu pronašla u prijateljstvu s Vješticom sa Zapada, Margaret Hamilton. Garland su navodno i zlostavljali neki od najmoćnijih ljudi iz Hollywooda.

- Zagorčali bi Judy život na setu stavljajući joj ruku pod haljinu. Muškarci su imali 40 i više godina. Mislili su da se mogu izvući bez posljedica - napisao je njezin treći suprug Sidney Luft (udavala se pet puta) u posthumnoj knjizi 'Judy and I: My Life With Judy Garland'.

Foto: PROMO

Glumica Margaret Hamilton, koja je utjelovila Zlu vješticu Zapada, trebala je paziti na svoju kožu jer su joj nanosili zelenu šminku načinjenu od bakra. Hamilton je na setu zadobila teške opekline tijekom snimanja scene u kojoj nestaje u vatri. Nije se uspjela na vrijeme spustiti s platforme pa ju je plamen dohvatio i nanio joj opekline po licu i rukama. Pola godine provela je bolovanju, a njezina kaskaderka Betty Danko zbog eksplodirane cijevi na setu do kraja života imala je ožiljke.

Problemi su nastali i s glumcem koji je utjelovio Limenog. Prvo je to bio Buddy Ebsen, koji je na snimanju proveo tek deset dana. Dobio je alergijsku reakciju na aluminijski prah koji je bio dio kostima, zbog čega je završio u bolnici s otežanim disanjem i bolovima u mišićima. Ulogu je kasnije dobio Jack Haley, a produkcija se 'opametila' pa je osigurala kvalitetniju šminku.

Ni pas Toto nije imao sreće. Prvog Tota je tijekom snimanja ventilator otpuhao nekoliko metara, stoga su mu trebali nabaviti zamjenu, a za svoju ulogu dobivao je 125 dolara na tjedan. U knjizi 'The Making of The Wizard of Oz' otkrili su šokantne detalje o snijegu koji su koristili tijekom snimanja, a koji je bio načinjen od kristaliziranog azbesta. Time je cjelokupna glumačka postava bila izložena - kancerogenim tvarima.

Foto: Profimedia/ilustracija

Nije bilo lako ni Lavu, kojeg je utjelovio Bert Lahr. Kostim je bio načinjen od prave lavlje dlake što je bilo jako teško i glumac se neprestano znojio pod svjetlima reflektora pa su opremu morali slati nakon svakog snimanja na pranje.

Foto: Profimedia/ilustracija

Produkcija je angažirala i 124 patuljka za uloge Munchkina koji su bili smješteni u istom hotelu i tjedno su imali honorar od 50 dolara.

- Bili su mali pijanci. Razbijali su svake večeri, a policija ih je skupljala mrežama za leptire - izjavila je Judy u intervjuu 1967. Jedan od Munchkina, Jerry Maren, tvrdio je da su imali odličan odnos, iako se šuškalo da su je i oni zlostavljali.

- Bila je filmska zvijezda i mislio sam da će biti naporna. Ali bila je sretna što nas je upoznala i mi smo bili sretni što smo upoznali nju. Bila je anđeo - rekao je Maren svojedobno.