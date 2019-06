Na sreću obožavateljica vampir Pattinson postaje novi Batman

Glumac Robert Pattinson (33) postaje Batman. Bio je jedan od glavnih konkurenata za tu ulogu u ostvarenju redatelja Matta Reevesa (53), a film bi na velika platna treba doći u lipnju 2021. godine. Službeni izvori potvrdili su da će miljenik tinejdžerica preuzeti ulogu nakon Bena Afflecka (46) te će utjeloviti jednog od najpoznatijih superheroja u nadolazećoj filmskoj adaptaciji. Snimanje će početi na ljeto.

Iz The Warner Brosa za magazin Variety je potvrđeno da je Pattinson odabran naspram engleskog glumca Nicholasa Houltona (29) koji je također bio razmatran za ulogu. Vampirova verzija Brucea Waynea iz Gothama, borca protiv kriminala, zvat će se jednostavno 'The Batman'. Radnja i zlikovci još nisu objavljeni, prenosi The Sun.

Reeves, redatelj posljednja dva nastavka 'Planeta majmuna', u siječnju 2017. godine preuzeo je od Bena Afflecka (46) redateljske dužnosti za nastavak filma o Batmanu, a producirati će ga s dosadašnjim suradnikom Dylanom Clarkom.

- Veselim se ljetu 2021. i Reevesovom oživljavanju vizije - napisao je Affleck na društvenim mrežama.

Warner Bros. je Mattu dao dovoljno vremena za razvoj scenarija, a svi se nadaju kako će nova strip-adaptacija biti uspješnija od 'Batman v Superman' i 'Lige pravde'.

Pattinson bi postao drugi najmlađi glumac koji je ikad igrao Batmana, nakon Christiana Balea (45) koji se u filmu 'Batman početak' pojavio s 31 godinom. Michael Keaton (67), George Clooney (58), Val Kilmer (59) su također imali tu čast.