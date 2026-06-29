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ČUDO U ZAPREŠIĆU

Na Thompsonovu koncertu piće će se plaćati i gotovinom

Piše Luka Safundžić,
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Na Thompsonovu koncertu piće će se plaćati i gotovinom
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Uoči koncerta u Zaprešiću, gdje već naveliko montiraju pozornicu i kompletnu infrastrukturu potrebnu za zaprešićko Thompsonovo, organizatori najavljuju mogućnost plaćanja pića i karticama i gotovinom

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Glazbeni spektakli koje je lani organizirala ekipa pjevača Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i u Sinju upisali su se u noviju glazbenu povijest Hrvatske kao najposjećeniji. Ali kako to voli biti u Lijepoj Našoj, ne možeš uvijek udovoljiti svima u tako velikom broju, pa su organizatori naučili na eventualnim greškicama od lani i spriječili nezadovoljstvo uzrokovano žeđi na koncertu.

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FOTO Evo kako teku pripreme za koncert Thompsona u Zaprešiću: Stigla oprema, slažu pozornicu

Naime, uoči koncerta u Zaprešiću, gdje već naveliko montiraju pozornicu i kompletnu infrastrukturu potrebnu za zaprešićko Thompsonovo, organizatori najavljuju mogućnost plaćanja pića i karticama i gotovinom. Objašnjavaju kako su tu revolucionarnu uslugu ove godine spremni ponuditi budući da je riječ o manjem koncertu nego lani.

A lani su na sinjskom hipodromu neki gosti i dio konobara bili revoltirani upravo time da se piće nije moglo platiti novčanicama.

- Pripreme teku onako kako je zamišljeno - rekli su nam organizatori Thompsonova koncerta.

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Zagreb: Thompson i brončani rukometaši zapjevali na glavnom gradskom Trgu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako su nam potvrdili, sve radi ekipa iz Dubaija koja je radila i zagrebački Hipodrom, također će koristiti opremu kao na Hipodromu. Doznajemo i da će koristiti pirotehniku koja posjetitelje neće ostaviti ravnodušnima. Koncert je zakazan za 4. srpnja na stadionu ŠRC Zaprešić s početkom u 20 sati.

- Prostor je idealan za ovaj koncert - kažu nam organizatori.

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