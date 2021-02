Snimala sam video u poznatoj TikTok kući 'Pride House' i već sam tada došla na ideju da bih sa svijetom mogla podijeliti svoju vijest upravo na TikToku. Čim sam došla na ideju da otplešem nešto na pjesmu grupe Paramore, a zatim i otpjevam Lady Gaginu pjesmu 'Born This Way' znala sam da će ljudi odmah shvatiti da sam se upravo 'outala'. I onda sam shvatila da me nije briga, da upravo to i želim – ispričala je influencerica JoJo Siwa (17).

Ona je prvi put javno obznanila da je gay upravo pred 33 milijuna svojih obožavatelja, koliko je prati na TikToku. Odlučila je iskoristiti planetarno popularnu društvenu mrežu kako bi prenijela važnu poruku. Time je, priznaje, htjela pokazati da TikTok nije samo mjesto za zabavu, već i mjesto na kojem svatko može biti potpuno svoj.

- Imam najsavršeniju djevojku na svijetu koja me podupire u svemu što radim, a upravo ona me i ohrabrila da objavim ta dva TikToka koja sam unaprijed snimila. Htjela sam svima pokazati tko sam ja zapravo i da se ne sramim – rekla je JoJo.

TikTok je najpopularnija društvena mreža na svijetu koju koristi više od 700 milijuna ljudi mjesečno. Doseg je nevjerojatan, a svaka tvoja priča, ako je ispričana na drugačiji način i želiš da svi čuju za nju, može postati viralna. Time se vodila upravo JoJo, a time se vodi i JoomBoos, koji ponovno pokazuje da slijedi svjetske trendove.

Nakon YouTube verzije Videostara, JoomBoos je sada pokrenuo novi Videostar show u kojem traže TikTok zvijezde. U žiriju će biti najveće TikTok zvijezde regije: Mimiermakeup, Uki Q, Sergej i Barbi Afrika, a voditelji JoomBoosovci Petra Dimić i Luciano Plazibat. Prijave su i službeno krenule, a otvorene su do 12. ožujka.

