Na ulicama plaču i pjevaju, a Oliverovi stihovi mogu se čuti na trajektu i u svim kafićima

<p>Vela Luka živi za Olivera. Njegove pjesme pjevaju se na trajektu, u kafiću,sa kantuna čuju se njegovi bezvremenski hitovi. Oliverova supruga <strong>Vesna</strong>, <strong>Nina Badrić</strong>, <strong>Petar Grašo</strong>, <strong>Tedi Spalato </strong>i mnogi drugi okupili su se na kavi uoči večerašnjeg nastupa kako bi finalizirali dogovore oko koncerta 'Trag u beskraju'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nikad ispričane priče o Oliveru</strong></p><p>U četvrtak je u Vela Luci na redu nastup mladih snaga, koje je, kako nam je rekla Vesna, Oliver uvijek rado podržavao. Na koncertu 'Evo mene među moje' nastupaju <strong>Mia Dimšić</strong>, <strong>Vinko Ćemeraš</strong>, <strong>Albina Grčić</strong>, <strong>Marko Kutlić</strong>...</p><p>Prije nekoliko dana otvorena je i izložba 'Oliver u Luci/Luka u Oliveru' autorice <strong>Rade Dragojević Ćosić</strong>, koja prikazuje glazbenog velikana daleko od svjetala reflektora.</p><p>Tako na obiteljskim fotografijama, i fotografijama njegovih prijatelja i mještana imamo priliku vidjeti Olivera kako lovi ribe, u najintimnijim trenucima s unucima, kako pjeva s društvom... Jedan od njegovih najboljih prijatelja je i <strong>Vinko Barčot</strong>, autor njegovih hitova 'Kad mi dođeš ti', 'Samo ti', 'Ti si meni sve', 'Samo s tobom sam upoznao ljubav'... Njih dvojica bili su nerazdvojni kad bi Oliver došao u Vela Luku, a to je bilo vrlo često jer to je bila njegova oaza mira. Vinko Barčot nastavio je tradiciju koju je imao s glazbenim velikanom, a to je odlazak u ribe.</p><p>- Sjetim se njega kad odem u ribe, teško mi je bez njega, ali tako je kako je. Ne mogu bez mora pa tako odem na pučinu - rekao nam je emotivni Barčot, koji je ulovom u nedjelju navečer počastio zvijezde koje su došle u Vela Luku, Tedija Spalata, <strong>Antu Gelu</strong>, glazbenu menadžericu<strong> Lidiju Samardžiju</strong>...</p><p>- Olivera poznajem valjda oduvijek, a intenzivnije smo se počeli družiti od sedamdesetih godina kad je počeo češće dolaziti u Velu Luku. Svirao sam tada u bendu Amfora, a on bi posjećivao svirke i družili bismo se. No pravo poznanstvo počelo je na moru. Obojica smo zaljubljenici u udičarenje pa smo se brzo našli sa štapovima na istom brodu. Bili smo tim, a pobjeđivao je onaj koji više uživa pa bi bilo neriješeno - rekao nam je Barčot.</p>