Na pozornici pod otvorenim nebom ove nas godine od 19. lipnja čeka devet besplatnih koncerata vrhunskih domaćih i međunarodnih umjetnika, orkestara, zborova i solista. Stižu i svjetski poznati glazbenici...
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Na Zagreb Classicu moramo biti zahvalni. I uživati na Tomislavcu
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U najmanju ruku svakodnevno možemo doživjeti barem dvije Hrvatske. Jedna je pristojna, uglađena, s manirima, a ona druga je u "dijagonali". Reklo bi se da je raznolikost dobra i nema u njoj ništa loše kad ona "druga Hrvatska" ne pretjera u svom ekstremizmu i divljaštvu. No takve nam je "puna pipa" svakodnevno, što kroz vijesti ili, u gorem slučaju, vlastitu primjeru, pa ovaj put nećemo o njoj. Držat ćemo se one ljepše strane, a jedna od njih je, i to na svjetskoj razini, Zagreb Classic. Zaživio je taj program 2016., kada na krasnom Trgu kralja Tomislava ozbiljni orkestri izvode ozbiljnu glazbu.
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