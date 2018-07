Nabrijavanje za tekmu: Pojačaj na najjače, danas igraju Hrvati!

'NAPRIJED HRVATSKA'

Članovi dječjeg plesnog zbora Zagrepčanke i dečki snimili su navijačku pjesmu 'Naprijed Hrvatska'. Oni su htjeli prezentirati koliko djeca vole svoju Hrvatsku te kako srčano bodre i vole naše nogometaše.

'MOJA CROATIA'

Navijačku pjesmu 'Moja Croatia' snimili su reper Marin Ivanović Stoka (37) i mladi youtuber Matija Lazarević (20) poznatiji kao LayZ. Spot ima preko dva milijuna pregleda, a Stoka i Matija su sretni što su ljudi prepoznali pozitivu i moć Hrvatske u pjesmi.

- 'Moja Croatia’ je vječni hit, ponosni smo! Produkcija je svjetska, tako se snimaju i spotovi u Dubaiju - istaknuli su reper i youtuber.

'IDEMO DALJE'

Glumci iz hrvatske serije 'Ko te šiša' formirali su KTŠ Band i snimili pjesmu 'Idemo dalje', a glavni vokal je Robert Ugrina (44). Osim njega u snimanju pjesme su sudjelovali Jadranka Đokić, Ksenija Marinković, Žarko Potočnjak i Marica Vidušić.

'TO VICTORY'

Klapa Cambi iz Kaštel Kambelovca je svoju pjesmu iz 2012. 'Do pobjede' otpjevala na engleskom jeziku i preimenovala ju u 'To victory'. Snimili su ju sa šibenskim tenorom Markom Škugorom.

'SAMO JE JEDNO', 'IGRAJ MOJA HRVATSKA' i 'NEOPISIVO'

Zaprešić Boys su snimili i s grupom Connect 2008. pjesmu 'Samo je jedno' za Europsko nogometno prvenstvo u Austriji i Švicarskoj kada je Hrvatska izgubila od Turske u jedanaestercima. Boys su odnedavno imaju i novu pjesmu 'Igraj moja Hrvatska' te spot za nju.

- Pripreme za pjesmu uzele su oko tri mjeseca rada jer smo dosta samokritični pa uvijek gledamo da što god izbacimo bude kvalitetno, pogotovo sad već tradicionalno zadnjih 13 godina, kad su Svjetska i Europska prvenstva naše reprezentacije u pitanju. Želimo da su to pjesme za sva vremena - rekao nam je Marko Novosel.

Član Zaprešić Boysa kaže kako mu je uvijek zabavno snimati spot s kojim se podiže navijačka atmosfera. Novosel je dodao kako su neopisive emocije kad se predstavlja Hrvatska kroz pjesmu.

- Kad pjevam o Hrvatskoj, pjevam s takvim emocijama s kojima sam vezan i odgojen od malih nogu. Ali ako nemate tu emociju u sebi, ne možete je onda ni prenijeti na papir. Vidi se točno kad se nešto napiše srcem, koliko god to zvuči kao klišej, ali i kad je nešto lažno i otrcano - objasnio je.

Zaprešić Boys su snimili i pjesme 'Neopisivo' koja je veoma popularna te 'Opijen tribinama' i 'Pratim put'.

'VATRENO LUDILO'

Slaven Bilić (49), koji je bio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije od 2006. do 2012., snimio je za Europsko prvenstvo 2008. s grupom Rawbau 'Vatreno ludilo'. Bilić je pokazao kako svira gitaru i rekao kako je zadovoljan pjesmom.

- Nama je dobra, ali to ne znači ništa jer nismo objektivni. Ljudima koji su je čuli se sviđa - ispričao je svojedobno za Slobodnu Dalmaciju. Bivši nogometni reprezentativac, koji je jedan od Vatrenih koji su 1998. osvojili broncu, istaknuo je tada da nije htio prežestoku pjesmu.

- Nastojali smo naći sredinu, da nam se sviđa, ali i da se može svidjeti masama. Nije brutalna kao pjesme Slayera, više je u rangu žestine Foo Fightersa. Opet, nije neka ljiga - objasnio je Bilić.

'SRCE VATRENO'

Reper Marko Lasić (39) poznatiji kao Nered uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Njemačkog 2006. snimio je s navijačkim bendom Zaprešić Boys pjesmu 'Srce vatreno'.

'MALO NAS JE AL' NAS IMA'

Glazbenik Boris Novković (50) i pokojni Dino Dvornik snimili su navijačku pjesmu 'Malo nas je al' nas ima' 2004., a jedan je od omiljenih hrvatskim navijačima. Nastala je po uzoru na hit američkog pjevača i tekstopisca Billyja Joela (69) 'We Didnt' Start the Fire' iz koje su uzeti i pojedini glazbeni dijelovi.

U pjesmi se spominju imena poznatih Hrvata te gradovi, godine, događaji i bendovi , a među njima su Dražen Petrović, Mišo Kovač, Igor Tudor, Vukovar, Maslenica i 1991.

'SVIJET VOLI POBJEDNIKE'

Naša pjesma 'Svijet voli pobjednike' odlično je prihvaćena i već godinama podiže navijače, rekao je autor pjesme, glazbenik Boris Đurđević (45). Član grupe Colonia je napisao 2001. pjesmu 'Svijet voli pobjednike' koja se navijačima svidjela. Pokušao je ponoviti taj uspjeh s 'Ale, ale' 2012., no ona nije bila tako dobro prihvaćena.

'MARE I KATE'

Apsolutno se ponosim tom pjesmom, jako se puno izvodila i uveseljavala ljude. Zabavili smo se snimajući ju i slušajući povratne informacije, rekao je svojedobno bivši nogometaš Igor Štimac (50). On je prije Svjetskog prvenstva 1998. u Francuskoj na kojem je s reprezentacijom osvojio treće mjesto snimio pjesmu 'Mare i Kate' s grupom Bohemi.

Pjesma je postajala popularnija nakon svake pobjede Vatrenih, a uskoro su ju nogometaši prihvatili kao svoju neslužbenu himnu. Britanci su pjesmu nazvali 'Mary and Katie' te je o njoj pisao The Guardian svrstavši Štimca među sportaše koji su postali uspješni glazbenici, pa makar i nakratko. Bivšem reprezentativcu se svidjela kratka glazbena karijera, no rekao je kako je s njom završio.

- Bilo je to odlično iskustvo, ali nemam namjeru opet stajati pred mikrofon, barem ne u funkciji pjevača. Sad pjevam za svoje prijatelje, u društvu - ispričao je svojedobno Štimac.

'NEKA PATI KOGA SMETA'

Tamburaški bend Baruni snimili su pjesmu 'Neka pati koga smeta' nakon što su Vatreni osvojili broncu na Svjetskom prvenstvu 1998. Singl je postao navijački hit i u nešto više od tjedan dana prodao se u 50.000 primjeraka. Pjesma je i dalje omiljena navijačima, a frontmen benda Baruni Danijel Banić rekao je svojedobno kako su ju u tri dana napisali i snimili.

- Odmah iza smo napravili spot, sjećam se bila je premijera u dnevniku. I odmah je tada rasprodana u 50 tisuća primjeraka. To je bila totalna euforija - ispričao je glazbenik. Baruni su za Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. snimili pjesmu 'Ovo je najbolji tim', no ona nije doživjela isti uspjeh kao 'Neka pati koga smeta'.

'LIJEPA LI SI'

Hrvatski savez je uoči Europskog prvenstva u Francuskoj 2016. u anketi ponudio navijačima da izaberu pjesmu koja će predstavljati Hrvatsku. Pjesma 'Lijepa li si' Marka Perkovića Thompsona (51) pobijedila je. Od 27.000 glasova, više od 80 posto navijača odlučilo se za tu pjesmu koja se tradicionalno pušta na utakmicama hrvatske reprezentacije.

No Inicijativa mladih za ljudska prava, SOS Racisme i Europski antifašistički pokret je na otvorenju Europskog prvenstva poslala dopis HNS-u kako kako pjesma predstavlja mržnju, netoleranciju i isključivost. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker (50) tada je rekao da će pjesma svirati na stadionima dok je ona svojoj poziciji.

- Ona je simbol patriotizma, ponosa i ljubavi prema domovini. U pjesmi ne postoji ništa sporno i dok sam na čelu Hrvatskog nogometnog saveza sigurno neću dopustiti da se ovakvim ucjenama i pamfletima navijačima i igračima uskraćuje pjesma koju žele slušati - ispričao je Šuker.