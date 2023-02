Nadia Cvitanović o problemima sa zdravljem: 'Pet dana sam se previjala od bolova i kiseline'

U ovotjednoj emisiji Nove Tv 'Zdravlje na kvadrat', glumica Nadia Cvitanović (33), poznata kao Petra iz serije 'Na granici' progovorila je o problemima sa želucem i prehrani.

- Imala sam problema sa želucem. Nekako sam, jednostavno, morala na tomu poraditi. Kada si na setovima više-manje cijelo vrijeme, teško je paziti na ishranu. Bude tu i stresa. Prije sam i pušila. To više ne radim - otkrila je glumica, piše Dnevnik.hr.

Dodala je kako voli jesti slatko, ali ne smije zbog toga što joj stvara kiselinu u želucu.

- Volim jesti slatko iako to baš ne smijem. Volim i masno jesti. Živjela sam u Sarajevu i voljela sam otići na ćevape i te razne bureke. To sad nema šanse da pojedem jer pet dana bih se previjala od bolova i kiseline, da to sad pojedem - priznala je.

Glumica je rekla kako prije nije baš brinula o prehrani jer nije imala zdravstvenih problema, a sada pazi što jede iz objektivnih razloga te gušta u tome.

Dodala je i da se ne plaši bolesti te da čim osjeti da ju nešto boli, odmah ode kod doktora da ju pregleda. Smatra da ako prije sazna za bolest, bit će manje problema.

Podsjetimo, Nadia trenutačno glumi diplomiranu ekonomisticu Petru u seriji 'Na granici'. S njom glume još i: Filip Juričić (41), Momčilo Otašević (33), Nina Erak (67), Barbara Nola (54) i drugi.

