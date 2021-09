Legendarni televizijski voditelj Minja Subota preminuo je u 82. godini života, prenijeli su jutros srpski mediji, a brojni ljubitelji njegove glazbe i emisije iz cijele regije opraštaju se od omiljenog TV lica. Umro je nakon duge i teške bolesti, a mnogima s ovog područja ostavio je lijepe uspomene na djetinjstvo.

Iako su voditelja svi znali kao Minju, njegovo pravo ime bilo je Milan. Nadimak mu je nadjenuo njegov otac Ante, a njegova obitelj porijeklom je iz Dalmacije. U velikom intervjuu za Kurir Subota je svojedobno govorio i o tome.

- Zovem se Milan Subota, a rođen sam u utorak, i to 8. studenog 1938. u Sarajevu. Otac Ante Subota i majka Desanka dali su mi ime Milan. Rijetko tko će me poslije oslovljavati s Milan, već po nadimku Minja, koji sam dobio od roditelja kao dječak. Mnogi su djecu kasnije i nazivali Minja zbog Tobogana. Obitelj Subota je srpska pravoslavna porodica iz Petrovog Polja u Dalmaciji, a živjela je tamo više od 600 godina. Moj otac je podrijetlom iz Drniša, a rođen je i živio je u Splitu. Nakon završenih studija elektrotehnike u Beogradu, on se vjenčao s mojom majkom Desankom Piljom iz Sarajeva - ispričao je.

'Muzički tobogan', emisija koju je vodio i uređivao Subota, u Jugoslaviji je bila obožavana, a koliki utjecaj je imala i ostavila na generacije ovih prostora najbolje pokazuje to i da su Minjine pjesme i danas izuzetno slušane.

Hitovi koje je uglazbio imaju stotine milijuna pregleda na YouTubeu, a roditelji odrasli na 'Muzičkom toboganu' i danas ih rado puštaju svojoj djeci.

