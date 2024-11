Nagrađivani plesač i koreograf Nejc Osovnikar: 'Ja sam ples upoznao preko Chrisa Browna'

Nagrađivani plesač i koreograf iz Slovenije Nejc Osovnikar u Zagrebu od rujna održava plesne treninge kao dio voditeljskog tima Atomic Dance Factoryja. Iako rođen i odrastao u Sloveniji, prijateljstvo između Nejca i Atomic Dance Factoryja traje dugi niz godina. Točnije od njegovog prvog pojavljivanja u Zagrebu na natjecanju ‘Kings of Style’.

Svim ljubiteljima plesa ‘Kings of Style’ je prepoznatljiv po svom urbanom prizvuku a idejni začetnik Festivala je Saša Krnetić. Na natjecanju se okupljaju najbolje hrvatske street plesne grupe, plesne skupine iz cijele regije a posebno susjedne Slovenije. Nejca i naše susjede, koji su svjetski i europski prvaci u hip hopu, hrvatska publika uvijek je dočekivala s velikim zanimanjem i oduševljenjem.

Foto: Marko Lopac

- ‘Kings of Style’ nam je od početka bio jedan od privlačnijih plesnih festivala u našoj regiji, tu su uvijek bili kvalitetni suci, bila je top atmosfera, radionice, čak i plesni battlovi. Prvi put kad smo došli, došli smo bez ikakvih očekivanja, imali smo samo želju da podijelimo našu kreaciju na toj pozornici, gdje se sretnu ekipe iz brojnih zemalja Europe, a dobili smo više od toga. Osvojili smo prvo mjesto - oduševljeno priča Nejc i ističe: "Kings of Style je meni i mom timu nekako ostao u srcu i uvijek smo imali želju podržati taj događaj i naše prijatelje iz Hrvatske".

Veliki utjecaj na njegove plesne početke imao je Chris Brown, američki pjevač, tekstopisac, redatelj spotova i glumac, koji nije samo vrhunski pjevač već je i odličan plesač.

- Tako je, ples sam upoznao preko interneta, tada sam živio u Novom Mestu, tamo nije bilo tamo puno plesnih škola, da sam ja znao za njih. Odnosno, znao sam za jednu plesnu školu ali tamo su bile samo cure, plesale su na ženstven način, i na taj način nisam htio plesati - priznaje uz smijeh i dodaje da je zboga toga i odlučio naučiti plesati preko interneta:

- Moj prvi stil je bio krump, mislim da to nitko nije radio u Sloveniji i taj krump sam upoznao preko Chris Browna. Bila je jedna snimka, Chris Browna s jednim klincem, on je tada nešto otplesao, meni se to jako svidjelo i taj klinac je na kraju rekao: I ja mogu odraditi taj krump. I ja sam onda tražio što je taj krump i našao sam dokumentarac Rize o početku krumpa - dodaje i priznaje da ga je to skroz povuklo unutra:

- Da, i kad sam počeo plesati hip hop ja sam cijelo vrijeme radio krump sa strane. Onda sam došao živjeti u Ljubljanu, tada sam već plesao dvije godine i shvatio da trebam trenera, trebam nekog da me vodi, da mi da podlogu i tako je počelo moje treniranje s voditeljima. U toj fazi sam počeo trenirati na način da sam išao i na radionice, kampove i pokušavao to svoje znanje implementirati u svoje redovne treninge i postajao sam sve samostalniji.

Nejcova strast za glazbom i plesom se osjeti gdje god se pojavi. Osim krumpa, aktivno istražuje i plesne stilove hip hopa i poppinga. Bio je europski prvak u hip hopu i poppingu, kao i višestruki slovenski nacionalni prvak. Manje je poznato da je, osim plesa, s hip hop plesnom kulturom povezani i putem crtanja grafita.

Foto: promo

- Grafiti, crtanje, to je počelo prije plesa. Sjećam se da bi svi još u vrtiću dolazili do mene i tražili da im nešto nacrtam tako da je to bila moja jako moćna strast. Znao sam da ću se time baviti i da ću ići u neku školu i baviti se ili grafičkim dizajnom ili ilustracijom. Zbog crtanja i dizajna sam otišao u Ljubljanu. Već u srednjoj školi sam znao zaraditi neke novce crtanjem ili dizajnom.

Uspon slovenske plesne scene započeo je s plesnom skupinom 'Maestro'. Anže Škrube, koji je na ovim prostorima najpoznatiji je po svom koreografskom radu u skupini 'Maestro' ali i po suradnji sa Severinom na njenoj turneji 'Dobrodošao u klub', otvorio je mnoga vrata mlađim slovenskim koreografima.

- Anže je kreativni direktor i koreograf sa sjedištem u Los Angelesu, Kaliforniji, nastupao je uz svjetski poznate izvođače kao što su Prince, Usher, Justin Timberlake i Meghan Trainor. Odradio je svjetsku turneju s Chris Brownom te tribute za Michael Jacksona, a nedavno je surađivao i s Taylor Swift. Mogu samo reći svaka mu čast na svemu što je napravio - hvali Nejc svog slovenskog kolegu.

Kao profesionalni plesač i koreograf već deset godina educira slovenske i međunarodne plesače, a od 2019. godine Nejc Osovnikar podučava ples u plesnoj školi Nataraj. Također djeluje i kao plesni sudac unutar Plesnog saveza Slovenije.

Foto: Marko Lopac

- U Sloveniji je Savez jak, puno je plesnih škola, scena je živa. Savez je centar svih plesnih stilova, dosta slovenskih plesača koji su nešto napravili u svijetu bili su aktivni u plesnom savezu. Savez povezuje sve klubove, škole. U Sloveniji je to stalno prisutno, natjecanja, i posljedično ljudi žele plesno rasti - ističe i dodaje kako je i osobno aktivan i u IDO (International Dance Organization) odboru i radi na novim promjenama, koje mogu podići ples i isto tako i IDO.

- Zahvalan sam Fionni Johnson, koja mi je otvorila vrata u IDO odboru, i dala glas i nama Slovencima.

Za veliki napredak koji je slovenska plesna scena napravila u proteklom desetljeću u odnosu na hrvatsku Nejc ima vrlo jednostavno objašnjenje:

- U Hrvatskoj se, koliko sam čuo, Hrvatski Plesni Savez praktički ugasio. To bi mogao biti razlog zašto je slovenska plesna scena puno bolja od hrvatske. U Sloveniji je ples jako cijenjen, ples je postao sport kao i kultura. Roditelji vide ozbiljnost, perspektivu, i s povjerenjem prepuštaju djecu u ples. Vidim puno roditelja koji ulažu u ples, u svoju djecu.

- Mnogi ne vole IDO jer ima zastarjeli sustav koji treba prilagoditi. Ali IDO i plesni savez imaju dobru podlogu za napraviti nešto veliko, imaju moćnu bazu plesača, tradiciju i ako bi se prilagodili i slušali što se sada događa na sceni, prilagodili suđenje, mogli bi napraviti jako dobru stvar. Već dugo vremena su slovenski plesači uspješni na IDO sceni, poput Artifexa, Bolera, Kazine. Svi rade dobre stvari, nekako mi Slovenci uvijek postavljamo trendove unutar IDO-a - dodaje Nejc uz opasku da ipak da ne prati ostale sportove:

- Sport me ne zanima u smislu navijanja, odlazaka na utakmice... Ne volim gledati nogomet, košarku ali ih volim igrati. Guštam u igranju ali da bih pratio sportove, to mi nije interesantno, radije pogledam ples.

Košarka je iznimno popularna u Sloveniji, usporedbe su neizbježne. Mnogi njegovi sunarodnjaci ističu da je Nejc po talentu slovenski plesni Luka Dončić ali on skromno odmahuje rukom:

- Ne, to što je napravio Luka Dončić je stvarno iznimno, ne bih se mogao uspoređivati s njim. Prije bih rekao da su, što se tiče svjetske prepoznatljivosti, to napravili Anže Škrube i Nika Kljun.

- Naravno, i meni je cilj raditi na nekim većim projektima, gdje mogu izraziti svoju kreativnost bilo da su to video spotovi, koncerti, veće produkcije - zaključio je Nejc.