Bahra Zahirović (55) jedna je od najpopularnijih kandidata ove sezone showa 'Ljubav je na selu'. Svoju popularnost prošle sezone stekla je ludim izjavama kojima bi redovito nasmijavala javnost - dinosaur joj je bio domaća životinja, a najviše je voljela 'džentlmente'. Bahra se vratila u 'Ljubav je na selu' i već je u prvih par epizoda nove sezone imala cijeli niz izjava za pamćenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pričajući o svojoj uspomeni na adrenaliski park Bahra je rekla:

- Jako sam ponosna što sam bila na ljuljački na visini 11 metara. Tu karijeru mi ne može nitko oduzeti!

- Ta haljina meni ne izgleda po mom stilu odijevanja iz sadašnjosti, modernog stila i kroja… Ja sam inače modno kroater tekstilni i imam iskustva. Ovo je meni dosta staromodno. Nije imidž! Ja bih njoj napravila drugi stav i drugu haljinu. Malo bih je podigla, podržala, na nekoj dostojnoj razini po tome izgledu da joj haljina paše. To je meni tako djelovalo kao neki šator kad bi oko sebe ispleo - rekla je o Radmilinoj haljini.

Komentirala je i Marine tračeve rekavši:

- Ni najmanje nisam pomislila da ću biti zvijezda, ni u jednom trenutku… Nije mi to poanta. Što, ona misli da sam ja poletna osoba, da sam ja 'srljalica'… Ali nikad se ne zna dokud zlatna zvijezda može dostići, do kojih puteva i ciljeva.

- Ja sam se jako osjećala popularno, vrijedno i ponosno što sam bila hit prošle, 12. sezone… Nakon ove tumbulentne godine, odlučila sam se mnogo promijeniti – novu frizuru, novi izgled… Želim jednostavno postati druga karijera! - rekla Bahra o promjeni svoga imidža.

O svome povratku u emisiju Bahra je ispričala:

- Ja opet ponovno dolazim u 13. sezonu. Imala sam svoju karijeru i još ću bolju karijeru imati! Ne želim da nitko mojom karijerom upravlja, i mojim karakterom.

- Vidim da su moje konkurentice sasvim pristojnije, kulturnije, živahnije, plesačice… Ne volim impotentne žene, dominantne, pokvarene i previše ljubomorne - rekla je Bahra o konkurenciji.

- Toliko sam oduševljena ovom ljepotom, zaista se osjećam popularno i poželjno, kao prava dama i prava Madonna - ispričala je nakon promjene boje kose.

- Moram reći da me to jako iznenadilo, gledajući po gradnji ove kuće. To je ko u meksičkoj sapunici. Volim takve kuće, takve gradnje, takve stilove gradnje kuća. To je sve veliko, široko, nigdje nema zidova - iznenadila se Bahra Marijanovom kućom.

- Marijan, nije baš neki plesač, nema iskustva u plesu, inače bih ga ja razbacala da vidi što je pravi plesnjak! Volim partyje gdje ne moram biti ni u najmanjem prisustvu kapi alkohola. Takvi su partyji najbolji jer sve svjesno radiš. - rekla je o partyjima i dodala:

- Da si, recimo, sad jedna ženska osoba nabije štiklju i minić do iznad koljena... I kad bude plesala po stolu i svugdje, ona će se polomiti... Minić će joj samo pasti! I što je napravila? Jednu neugodnu situaciju!

- Imam svoje dostojanje i čast, nisam osoba labilnog karaktera. - objasnila je Bahra svoja uvjerenja.