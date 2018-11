Najbolji rezultat svih sezona: Alen je izgubio 70 kilograma

Reality show 'Život na vagi' polako se bliži kraju. Ostalo je sedam natjecatelja koji će pokazati koliko su kilograma spremni izgubiti kako bi došli do pobjede, a Sanja i Mario osmislili su i pretposljednji izazov.

- Moram vam priznati da izgledate neprepoznatljivo - izjavila je trenerica Sanja promatrajući ih prije izazova, dok je Mario dodao:

- Danas ćemo testirati vašu kondicijsku spremu koju ste napravili u četiri mjeseca. Zadatak je da otrčite 30 puta 100 metara, odnosno tri kilometara. Nakon toga morate još biciklom prijeći devet kilometara.

Foto: Morana Lerga

Ozlijeđeni natjecatelji, Mario, Petar i Baro nisu sudjelovali u izazovu, no svejedno su odradili trening. Uskoro im se pridružio i Alen kojemu je bilo loše pa se odlučio pridružiti ozlijeđenom trojcu. Irena, Domagoj i Luka jedini su natjecatelji koji su odradili izazov, dok su ozlijeđeni vozili bicikl i navijali. Luka je odnio pobjedu i nagradu, točnije pola kilograma manje na vaganju.

Čini se kako su natjecatelji doista u odličnoj formi, s obzirom na to da su nakon izazova Domagoj i Irena zajedno s Petrom i Alenom vježbali karate kako bi iznenadili trenere. No, to nije bilo jedino iznenađenje jer su svi muški natjecatelji iznenadili Sanju i Marija maorskim plesom. Foto: RTL

Uslijedio je i 'last chance' trening poslije kojeg je Sanja pripremila za Alena iznenađenje - videopoziv njegove najbolje prijateljice Goge što ga je oduševilo. O rezultatu pretposljednjeg vaganja odlučivala je žuta linija ispod koje su se našla dva kandidata, a natjecatelji su ti koji će odlučiti tko će napustiti show.

Foto: RTL