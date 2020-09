Najekskluzivniji klub na svijetu: Ispunjavaju seksualne fantazije, a članarina se 'masno' plaća...

Ako bi stvari koje se događaju unutar kluba 'procurile' u javnost, mnoge bi karijere i obitelji bile uništene, rekao je izvor za strane medije. Klub prima heteroseksualne muškarce te biseksualne žene

<p>Osim što je Berlin poznat po perverznim klubovima u kojima se radi sve i svašta, nisu ni druge države pošteđene takvog noćnog života. 'Snctm' američki je noćni i seks klub sa sjedištem u Beverly Hillsu u Kaliforniji. Osnovao ga je <strong>Damon Lawner</strong>, a podružnice postoje još u Kievu, Miamiju, Moskvi i Hamptonsu. Damon je prošle godine prodao klub anonimnim investitorima koji sebe nazivaju 'The Circle'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Mnogi ga nazivaju elitnim mjestom, odnosno najekskluzivnijim klubom na svijetu. Kadrovi iz tog kluba izgledaju kao da ste došli na set snimanja nekog pornografskom filma. No, ne može tamo svatko ući jer su partyji koje priređuju privatnog, odnosno zatvorenog tipa. </p><p>- Snctm je poznat kao najelitniji seks klub na svijetu zbog jedinstvene prirode naših sudionika i kvalitete naših događaja. Izuzetno smo selektivni pri odabiru onih koji se mogu uključiti. Naš prosječan član mora biti ugledna osoba u industriji i mora se slagati s našim seksualnim slobodama. Primamo goste izuzetno profinjenog ukusa - rekli su svojedobno vlasnici kluba.</p><p>Kako bi muškarac postao član tog kluba mora proći strogu proceduru. Treba se fotografirati, ispričati što ga uzbuđuje i koje su mu seksualne fantazije. Kada taj dio 'položi', pozvat će ga na 'tulum prije pravog tuluma'. Kad prođe sve razine testiranja dobit će zeleno svjetlo za ulazak u klub, ali sve to mora platiti. Najosnovnije članstvo se plaća 20.000 dolara (oko 130.000 kuna) godišnje, a može se dobiti i doživotno članstvo za koje treba iskeširati milijun dolara (oko 6,5 milijuna kuna).</p><p>Ako se član odluči na doživotnu propusnicu u odaje tog kluba, bit će pozvan i na brojne druge privatne partyje, kao što su razuzdani tulumi na jahti u Cannesu te će mu biti omogućen ulazak u VIP sobe kluba. Ženama je, pak, ulazak besplatan, ali također moraju proći kroz sličan proces provjere. </p><p>Klub prima heteroseksualne muškarce te biseksualne žene. Pri učlanjenju jako pomaže ako je netko milijarder, glumac, glazbenik ili model. Na tulumima bude maksimalno sto uzvanika, od čega je samo trećina muškaraca, a ostale goste čine žene. Strani mediji došli su do saznanja da u te klubove idu poznate holivudske face kao što je glumica <strong>Gwyneth Paltrow</strong> (47) te komičar<strong> Bill Maher</strong> (64). </p><p>- Ako bi stvari koje se događaju unutar kluba 'procurile' u javnost, mnoge bi karijere i obitelji bile uništene - rekao je izvor za strane medije.</p><p>O ovom klubu snimala se dokumentarna serija pod nazivom 'Naked Snctm'. U ovom elitnom klubu nema obaveza, ali je poznat 'dress code' - svi moraju biti elegantno odjeveni i većinom nose maske na licu. </p>