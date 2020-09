Klub je otvoren od \u010detvrtka do subote nave\u010der i nedjeljom popodne. Petkom mu\u0161karci dolaze odjeveni bez pravila. Dozvoljeno je do\u0107i u ko\u017enoj odje\u0107i, sportskoj opremi, odijelu i kravati, a oni\u00a0bizarniji smiju do\u0107i i goli. U \u010detvrtak posjetitelji u klub mogu u\u0107i do 23 sata, u petak i subotu do pono\u0107, a u nedjelju do 18 sati.\u00a0

Svih se pravila potrebno pridr\u017eavati, kako netko od gostiju ne bi izvisio.

- Stavio sam odje\u0107u u plasti\u010dnu vre\u0107icu i napisali su mi broj na rame. Potom sam stupio u najpoznatiji berlinski gay klub. Imao sam de\u010dka s kojim sam io u vezi godinama, no dru\u0161tvo nas nije prihva\u0107alo. Oti\u0161li smo u\u00a0Lab.oratory, na\u0161e mjesto za no\u0107. Dok smo se vozili taksijem ispunila me tjeskoba. Iako sam bio mr\u0161av, spu\u0161tanje donjeg rublja u takvom okru\u017eenju bilo je previ\u0161e razotkrivaju\u0107e. Moja najve\u0107a briga bila je emocionalna. Pro\u0161lo mi je kroz glavu \u0161to ako ostanem sam, ako moj de\u010dko na\u0111e nekog drugog?\u00a0- ispri\u010dao je jedan od posjetitelja.\u00a0

- Red za klub bio je smije\u0161an. Mirno smo stajali i razmi\u0161ljali o svemiru u koji \u0107emo uskoro u\u0107i. Tri\u00a0mu\u0161karca vra\u0107ala su se s ulaza i nelagodno se smijali. Shvatili su kako to nije ono \u0161to su o\u010dekivali. Nakon pla\u0107anja ulaza, daju vam prozirnu vre\u0107icu u koju stavljate odje\u0107u koja se skida pod fluorescentim svjetlima. Mu\u0161karci u okolini uzimaju remene. Potom se spu\u0161tate u bar, topli ljudski miris ispunjava zrak, a stenjanje se \u010duje preko glasnog techna - dodao je.\u00a0Kada su \u017eeljeli iza\u0107i iz kluba, samo su trebali pokazati broj na ramenu.\u00a0

Seks, techno i crvena rasvjeta zamagljuju se u jedno. Svi su slobodni i jednaki, nitko nikome nije naklonjen. Posjetiteljima je klub bio svojevrsna utjeha.

U istoj zgradi gdje je Lab.Oratory, nalazi se i klub Berghain.\u00a0Danas se na tri eta\u017ee prote\u017ee nekoliko odvojenih prostora, od kojih najve\u0107a hala prima 1500 ljudi, dok je ostatak djelomi\u010dno skrivenih prostorija zamra\u010den i namijenjen izmjenjivanju tjelesnih u\u017eitaka. No ova dva kluba nisu spojena. Spajaju se dva puta godi\u0161nje na partyju 'Snack'.

\u00a0

