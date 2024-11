Najteža kandidatkinja iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Cilj mi je prvo doći do stotke, ali polako'

Ovaj show spasio mi je život. Inače bih otišla u smrt. Prije sam bila čista katastrofa, i po pitanju hrane i po pitanju nekretanja. Tijekom ovih nekoliko mjeseci naučila sam biti sigurnija u sebe, samopouzdanija i sretnija. Na život gledam drukčije nego prije. U sve ulazim bez puno straha, govori nam kuharica Antonija Rojnica (28) iz Stobreča, najteža kandidatkinja u povijesti "Života na vagi".

U kuću je ušla s 214,2 kilograma. Na ukupnom postotku tjelesne mase "izgubila" je od Tomislava Čekolja iz svog crvenog tima u eliminaciji i s 40 kilograma manje napustila show nakon 12 tjedana.

Foto: rtl

- Malo jesam razočarana. Mislim da sam se više trebala izboriti za sebe, više se potruditi i dati si priliku da dođem do finala - kaže Antonija, koja je bila spremna na sve uoči početka showa.

- Želim normalan život! Želim se pokrenuti i sačuvati zdravlje - rekla je tad.

Trud u kući se isplatio, opet je zavoljela vježbanje.

- S vježbanjem stojim super, skoro pa odlično! Davno prije sam vježbala pa mi je to vjerojatno tijelo zapamtilo. Samo evo ne volim air bike i bicikl niti ću ih ikad zavoljeti - govori i dodaje: "Što se hrane tiče, nije mi se bilo ničega teško odreći. Zavoljela sam sve zdrave namirnice, jedino muku mučim s ciklom i rikulom".

Foto: RTL

Nije joj bilo lako pred kamerama ispričati svoju životnu borbu.

- Od osnovne škole trpim uvrede na svoj račun. Ovo mi je posljednja šansa da budem sretna i imam kvalitetan život. Zapravo se bilo lako prijaviti, ali pokazati vlastitu borbu i priču bilo mi je prilično teško jer sam inače zatvorena osoba, pogotovo pred osobama koje ne znam - priča ova kuharica, koja se sad osjeća prilično sretno, zdravije i opuštenije.

U daljnjoj borbi s kilogramima sigurno će joj pomoći dalmatinski dišpet.

- Vani će biti teže u svakom pogledu jer će biti puno distrakcija. Nije mi još 100% proradio dišpet, ali ide prema tome. Plan mi je da idem polako i sigurno jer ću jedino tako uspjeti. Cilj mi je prvo doći do 100 kilograma, a onda do 70-ak. No polako! Ne želim da mi se stvori yo-yo efekt - govori.

Ima potporu bližnjih, koji su oduševljeni njezinom promjenom izvana i iznutra, kao i trenerice Mirne Čužić, s kojom se jako zbližila tijekom showa.

- Divan je osjećaj kad pobjeđujem kilograme i samu sebe. Nekad mi je bilo teško izaći među ljude jer su me stalno gledali, a sad jer će me prepoznavati zbog showa - govori kroz smijeh.