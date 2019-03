Najveća TV bitka u povijesti: Bit će puno mrtvih, a i incesta

Još nas točno mjesec dana dijeli do prve epizode posljednje sezone 'Igre prijestolja'. Malo je živih ostalo u borbi za tron, a za novu sezonu najavljena su i uskrsnuća, jer smrt dolazi sa sjevera. Bijeli šetači predvođeni Kraljem noći blizu su granice živog svijeta, koja sigurno neće izdržati ovaj silni nalet, ako ne odluče u ovu bitku ući zajedno.

A to je, kako smo vidjeli u sedmoj sezoni, gotovo pa nemoguća misija. S jedne strane tu su brat i sestra ljubavnici Jamie i Cersei Lannistern koji se nadaju kako će prevlast ostati u Kraljevu Grudobranu, dok bi preživjeli Starkovi htjeli da se vlada iz Oštrozimlja. No tu je i Daenerys Targaryjen, koji ima svoju viziju.

Jedno je sigurno - bit će smrti. I to puno čak i za standarde 'Igre prijestolja'. To nam je već više puta obećao tvorac serijala George R.R. Martin, koji je najavio i mogućnost totalnog pokolja svih likova. Ljubitelji serije znaju koliko Martin voli usmrćivati glavne likove, a od HBO-a je dobio lijep budžet da to napravi spektakularno.

Svaka od posljednjih šest epizoda stajat će 15 milijuna dolara te će biti dulje nego epizode u prethodnim sezonama. Peta i šesta, tj. predzadnja i zadnja epizoda trajat će kao neki filmovi - ukupno čak 80 minuta. A tvorci serije su najavili i najveću TV bitku u povijesti, onu između svijeta mrtvih i svijeta živih. Jedan konačni obračun.

Samo što bi mrtvi vrlo lako mogli dobiti podršku od nekih naših najdražih likova koji su nas nedavno napustili. Kralj noći posjeduje moć dizanja iz mrtvih, nabavio je i Daenerysina zmaja, pa se spekulira kako bi na njegovoj strani mogao biti Ned Stark, koji je ubijen na početku serijala. Jon Snow, Arya, Sansa i Bran Stark tako bi mogli izaći na megdan svojem preminulom ocu. Inače, ako se sjećate, i Jon Snow je neko vrijeme bio mrtav, ali je uspješno vraćen u život.

No moguća bitka s preminulim ocem samo je jedan od problema našeg omiljenog junaka. On se lagano zaljubljuje u Daenerys, iako još nije svjestan kako su on i lijepa Khaleesi u rodbinskoj vezi...