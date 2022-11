Najveći Anjin oslonac je baka: 'Ona je bila uz mene dok su mi drugi govorili da sam debela...'

Foto: Nova TV

Jedina osoba koja me nikada nije povrijedila. Na nju sam se mogla osloniti u svakom trenutku. Kad su me svi vrijeđali da sam debela, da puno jedem, ona me jedina branila, ispričala je Anja o baki

Večeras su se kandidati u 'Životu na vagi' natjecali u tri olimpijske discipline, a Anja je pobjedila u sprintu na 100 metara i pobjedu je posvetila baki koja je uvijek bila uz nju. POGLEDAJTE VIDEO: Anja je pobjedom u sprintu osvojila zlatnu medalju ali i pola kilograma prednosti u vaganju. - Ovu pobjedu posjećujem baki, za nju bih sve učinila - rekla je Anja i dodala da bi za nju čak i izašla iz showa kad bi ju to zatražila. Foto: Nova TV Kasnije na treningu Anja se žalila da joj je teško i da više ne može, a Edo je primijetio da Anja često posustaje i samu sebe ponekad sabotira unatoč njenim odličnim rezultatima. - Teško mi je krenuti, ne znam zašto. Sama sebi to radim i trebam nešto promijeniti - priznala je Anja. - Kome si posvetila pobjedu ranije? - upitao ju je Edo. Foto: Nova TV - Baki sam posvetila pobjedu zato što mi je ona sve u životu. Jedina osoba koja me nikada nije povrijedila. Na nju sam se mogla osloniti u svakom trenutku. Kad su me svi vrijeđali da sam debela, da puno jedem, ona me jedina branila - ispričala je Anja. - Baki će sigurno ovo biti teško gledati kad ja budem gledala, zato jer je ona najveći emotivac u obitelji, skupa sa mnom - zaključila je Anja. Foto: RTL Bila je ovo emotivna epizoda za Anju jer su kandidati tijekom treninga i nakon odrađenog izazova dobili pisma od svojih najmilijih. Anja je pak dobila pismo od supruga, za kojeg je na prvom svom vaganju rekla kako nije sigurna je li joj on podrška u showu. 'Valjda je, ne znam', rekla je tada vidno potištena Anja, no izgleda kako joj se situacija po tom pitanju promijenila. Foto: RTL 'Svaki uspon je težak, ali svakim korakom si bliže tome da pobijediš sama sebe. Stisni zube i zapni onda kada to nitko ne želi. Svatko ima svoj početak, ovo je tvoj, a iskoristi ga kao nikada dosad', napisao joj je suprug. Dok je čitala pismo, Anja je cijelo vrijeme imala osmijeh na licu. Foto: RTL - Ovo nam je prva godina braka i bilo je tu burno, bilo je svađa i svega. Jedva čekam da izađem van i da ozbiljno popričamo, da uvedemo neke novosti u naš život. Da nije više monotono. Ne znam, jedva čekam da ga vidim - rekla je Anja. Najčitaniji članci