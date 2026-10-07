Nakit pokojne Hayden završio je u zalagaonici? Vladimir Kličko oglasio se sudu, evo što kaže

Bivši zaručnik pokojne glumice Hayden Panettiere, ukrajinski boksač Vladimir Kličko, zabrinut je za imovinu koju je glumica ostavila iza sebe. U novom sudskom podnesku tvrdi da vjeruje kako je osoba koja nije član obitelji, a koja je ranije bila povezana s Hayden, prodala dio njezinih stvari u zalagaonici. Među njima bi, navodi, mogao biti i nakit.

Kličko je u rujnu podnio zahtjev sudu u Los Angelesu da bude imenovan privremenim skrbnikom imovine njihove kćeri Kaye, koju su dobili 2014. godine. U novim dokumentima naveo je kako je obaviješten da je osoba koja nije član obitelji prodala određene predmete koji su pripadali Hayden.

Foto: AdMedia/SIPA

- Podnositelj zahtjeva je obaviješten i vjeruje da je osoba koja nije član obitelji, a koja je ranije bila povezana s Hayden, prodala određene predmete koji su pripadali Hayden, za koje se vjeruje da uključuju nakit, u zalagaonici - stoji u njegovu podnesku.

Kličko je također naveo da zalagaonica nije željela otkriti detalje o predmetima bez kontakta s policijom. Zbog toga želi da mu sud omogući uključivanje policije kako bi se utvrdilo što se dogodilo s potencijalno prodanim stvarima i, ako je moguće, one vratile obitelji.

ARHIVA - 2013. Preminula Hayden Panettiere, bivša partnerica Vladimira Kli?ka | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija

Ipak, Kličko u dokumentima ne optužuje konkretnu osobu za krađu niti je zasad potvrđeno da je nakit doista neovlašteno prodan. Njegove tvrdnje temelje se na informacijama koje je dobio, a identitet osobe koja je navodno odnijela stvari u zalagaonicu nije objavljen.

Kličko je ranije izrazio zabrinutost zbog očuvanja imovine svoje bivše zaručnice. Njihova kći Kaya trebala bi biti nasljednica njezine imovine, a Kličko želi da se ona sačuva dok se ne odredi osoba koja će službeno upravljati ostavinom.

Foto: AdMedia/SIPA

Panettiere je preminula u kolovozu u dobi od 36 godina. Pronađena je bez svijesti u stanu u Južnoj Karolini, a ured mrtvozornika njezinu je smrt okarakterizirao kao nesretnu posljedicu predoziranja drogama.

Glumica i Kličko bili su u vezi od 2009. godine, a 2014. dobili su kćer. Zaručili su se, no vezu su prekinuli 2018. godine. Nakon prekida Kličko je preuzeo većinu brige o njihovoj kćeri, koja je veći dio života provela s njim.

*uz korištenje AI-ja