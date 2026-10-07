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ZAMRZLAME NAKON TRAGEDIJE

Nakit pokojne Hayden završio je u zalagaonici? Vladimir Kličko oglasio se sudu, evo što kaže

Piše Stela Kovačević,
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Nakit pokojne Hayden završio je u zalagaonici? Vladimir Kličko oglasio se sudu, evo što kaže
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Dubrovnik: Vladimir Kli?ko i Hayden Panettiere iskrcali se s jahte Va Bene i prošetali Gradom | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
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Kličko je u rujnu podnio zahtjev sudu u Los Angelesu da bude imenovan privremenim skrbnikom imovine njihove kćeri Kaye, koju su dobili 2014. godine

Admiral

Bivši zaručnik pokojne glumice Hayden Panettiere, ukrajinski boksač Vladimir Kličko, zabrinut je za imovinu koju je glumica ostavila iza sebe. U novom sudskom podnesku tvrdi da vjeruje kako je osoba koja nije član obitelji, a koja je ranije bila povezana s Hayden, prodala dio njezinih stvari u zalagaonici. Među njima bi, navodi, mogao biti i nakit.

Kličko je u rujnu podnio zahtjev sudu u Los Angelesu da bude imenovan privremenim skrbnikom imovine njihove kćeri Kaye, koju su dobili 2014. godine. U novim dokumentima naveo je kako je obaviješten da je osoba koja nije član obitelji prodala određene predmete koji su pripadali Hayden.

Hayden Panettiere (1989-2026)
Foto: AdMedia/SIPA

- Podnositelj zahtjeva je obaviješten i vjeruje da je osoba koja nije član obitelji, a koja je ranije bila povezana s Hayden, prodala određene predmete koji su pripadali Hayden, za koje se vjeruje da uključuju nakit, u zalagaonici - stoji u njegovu podnesku.

Kličko je također naveo da zalagaonica nije željela otkriti detalje o predmetima bez kontakta s policijom. Zbog toga želi da mu sud omogući uključivanje policije kako bi se utvrdilo što se dogodilo s potencijalno prodanim stvarima i, ako je moguće, one vratile obitelji.

ARHIVA - 2013. Preminula Hayden Panettiere, bivša partnerica Vladimira Kli?ka
ARHIVA - 2013. Preminula Hayden Panettiere, bivša partnerica Vladimira Kli?ka | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija

Ipak, Kličko u dokumentima ne optužuje konkretnu osobu za krađu niti je zasad potvrđeno da je nakit doista neovlašteno prodan. Njegove tvrdnje temelje se na informacijama koje je dobio, a identitet osobe koja je navodno odnijela stvari u zalagaonicu nije objavljen.

Kličko je ranije izrazio zabrinutost zbog očuvanja imovine svoje bivše zaručnice. Njihova kći Kaya trebala bi biti nasljednica njezine imovine, a Kličko želi da se ona sačuva dok se ne odredi osoba koja će službeno upravljati ostavinom.

Hayden Panettiere (1989-2026)
Foto: AdMedia/SIPA

Panettiere je preminula u kolovozu u dobi od 36 godina. Pronađena je bez svijesti u stanu u Južnoj Karolini, a ured mrtvozornika njezinu je smrt okarakterizirao kao nesretnu posljedicu predoziranja drogama.

Glumica i Kličko bili su u vezi od 2009. godine, a 2014. dobili su kćer. Zaručili su se, no vezu su prekinuli 2018. godine. Nakon prekida Kličko je preuzeo većinu brige o njihovoj kćeri, koja je veći dio života provela s njim.

*uz korištenje AI-ja

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