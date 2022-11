Nakon 12 godina i 177 epizoda završili 'Živi mrtvaci': Zadnje epizode su bile najgore ikad

Koliko je ludo to što sam imao osam godina kad sam gledao prvu epizodu 2010., a sad imam 20. Ova serija je bila dio mog odrastanja otkad pamtim. Nedostajat će mi gledanje, to je sigurno, napisao je obožavatelj serije 'Žiri mrtvaci' koja je završila ovih dana.

Foto: Promo

Imala je 11 sezona, a ova posljednja je bila podijeljena u tri dijela, svaki je imao osam epizoda. Ipak, nakon 12 godina i 177 epizoda došao je kraj. Kultna serija temeljena je na stripovima Roberta Kirkmana.

Foto: AMC/Promo

Posljednja epizoda popularne postapokaliptične horor serije emitirana je 20. studenog, a finale je bilo fokusirano na preostale preživjele, koji su bili predvođeni Darylom Dixonom, kojeg igra Norman Reedus (53) i Carol Peletier, koju je utjelovila Melissa McBride (57). Bore se da prevladaju Commonwealth.

Foto: Jace Downs/AMC

Serija je iznjedrila više spin-offova, uključujući Fear of the Walking Dead i Tales of the Walking Dead, a najavljen je i film.

- Ove zadnje epizode su bile najgore ikad. Sve je bilo požurivano, neki likovi su brzo 'otišli' i puno stvari nema uopće smisla. A vi govorite o tome da ste ispisali povijest? Da, možda kao najgori kraj u serijama ikad. Scenaristi se trebaju sramiti. Ne krivim glumce - pisao je ljutiti gledatelj, a mnogi isticali istu stvar:

- Bez Ricka ovo nije dobro finale.

Foto: AMC/Promo

Naravno, ima i onih koji nisu dopustili da im itko kaže išta loše protiv toliko voljene serije.

- I dalje mi je najdraža serija svih vremena. Finale je bilo sve što sam ikad želio. Hvala na svemu, The Walking Dead.

Najčitaniji članci