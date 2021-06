Nakon što je ranije ove godine voditeljica Ellen DeGeneres (63) najavila kraj svojeg talk showa, to je napravio i Conan O'Brien (58). O'Brien je prošlu večer održao zadnju epizodu svoje kasnonoćne emisije "Conan" koju je vodio 11 godina na televizijskoj mreži TBS. To je kraj Conanovom 28-godišnjem tijeku neprekinutih kasno-noćnih emisija.

O'Brien se zahvalio producentima, piscima, obitelji i obožavateljima u emotivnom monologu. Rekao je kako mu je teško povjerovati da mu je to zadnja epizoda, jer je tijekom karijere snimio više od 4000 sati

- Posvetio sam sav svoj odrasli život, sav, slijeđenju ovog neobičnog fenomena koji je intersekcija između pametnog i glupog. Mnogo ljudi vjeruje kako to dvoje ne može istodobno postojati, ali bože, reći ću vam, to je nešto u što religiozno vjerujem. Kad se pametno i glupo spoje, što je vrlo teško, ali moguće, mislim da je to najljepša stvar na svijetu - rekao je O'Brien.

Savjetovao je svima da pokušaju raditi ono što vole, iako to nije lako. Zadnja epizoda sastojala se od raznih isječaka iz prijašnjih emisija, pa su se gledatelji mogli prisjetiti puno zanimljivih gostiju s kojima je O'Brien pričao. Među tim klipovima pronašao se i jedan novi: intervju s Homerom Simpsonom, glavnom liku iz animirane serije "Simpsons". Time su se prisjetili i početka Conanove karijere, koji je neko vrijeme pisao za Fox i seriju.

- Iskreno volim voditi kasnonoćne talk showove. Uvijek sam smatrao kako je to posao za koji sam rođen. Ali bih se ipak okušao i u novoj karijeri - izjavio je Conan, koji je potpisao ugovor s platformom HBO Max.