Nakon 50 godina: Beatlesov 'Abbey Road' na vrhu ljestvice

Klasični album Beatlesa 'Abbey Road' ponovno je na prvom mjestu u Velikoj Britaniji pola stoljeća nakon prvog objavljivanja, a band je srušio vlastiti rekord za najdulji razmak između pojavljivanja na vrhu ljestvice.

Posljednji studijski album benda s odmah prepoznatljivom naslovnicom sa zebrom objavljen je u rujnu 1969., šest dana nakon što je John Lennon rekao članovima da napušta band. Bio je to najprodavaniji album u Velikoj Britaniji 17 tjedana, a u petak je posebno izdanje albuma za 50. godišnjicu ponovno zauzelo prvo mjesto.

Foto: Universal

- Teško je vjerovati da je Abbey Road još tu nakon svih ovih godina. Ali opet, to je prokleto dobar album - tvitao je član benda Paul McCartney.

Sa 49 godina i 252 dana od posljednjeg prvog mjesta, album je imao najduži razmak u Velikoj Britaniji - rekord koji je prethodno držao 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'. Prije dvije godine, na 50. obljetnicu, ponovno je izdan album 'Sgt. Pepper', koji je časopis Rolling Stone proglasio najvećim albumom svih vremena. On se našao ponovno na vrhu ljestvice nakon 49 godina i 125 dana.

Prošli mjesec stotine obožavatelja Beatlesa zauzele su ulicu ispred studija Abbey Road na sjeverozapadu Londona kako bi proslavili pet desetljeća otkako je bend ovjekovječen na pješačkom prijelazu.

Foto: Universal

Fotografija Lennona koji vodi Ringa Starra, McCartneya i Georgea Harrisona jednog iza drugoga preko ceste postala je klasik svih vremena kad se pojavila na naslovnici 'Abbey Road', koji neuobičajeno nije sadržavao ime benda ni ploče.

Album na kojem se nalaze pjesme poput 'Come Together' i 'Here Comes the Sun' također je bio ovaj tjedan najprodavaniji vinil, s prodanih oko 9000 primjeraka.