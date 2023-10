Nakon burnog gastroduela stižu nominacije u 'Masterchefu': 'Pa kolege su mi gazile autoritet!'

Iako se nakon gastroduela činilo da je prilično jasno tko će koga nominirati za eliminacijski izazov, dogodit će se i neka iznenađenja.

- Žao mi je kako sve se odigralo. Djelomično se osjećam odgovornim jer sam slagao meni - reći će Petar koji je isprva bio vođa crvenog tima, ali je morao zamijeniti mjesto s vođom suparničkog plavog tima.

Dominik, koji je nakon zamjene tima postao vođa crvenih, požalit će se na to da su mu neki kolege gazili autoritet, no pojedincima neće biti jasno o kojem se autoritetu radi, kad ga on nije uspio nametnuti. Ana-Maria će se također osvrnuti na njihovo kuhanje u gastroduelu, a osim što će kritizirati Kristinu kazat će: "Izgledao je baš cirkus kod nas u timu".

Foto: Nova TV

Manuel, koji je otvoreno za vrijeme gastroduela pokazivao netrpeljivost prema Dominiku, uvjeren je da je jelo koje je radio bilo svjetla točka cijelog menija, no obećao je da će se suzdržati od burnih reakcija.

Prvi će svoj izbor za nominirane izreći Dominik, a kandidati koji se nađu u stres testu morat će replicirati zanimljivo jelo chefa Igora Jagodića.

Sarah će istaknuti kako smatra da meni koji su dogovorili raditi pod vodstvom Petra i Gaie nije bio dovoljno dobar da predstavi Italiju, što je njihovom timu bio zadatak.

Foto: Nova TV

- Da je realizacija jela bila sto posto, mislim da i dalje ne bi pobijedili jer je meni bio loš - kazat će Sarah kao vlasnica imuniteta. Imat će priliku nekoga spasiti od eliminacija, ali hoće li biti dovoljno široke ruke da pokloni svoj imunitet, doznat ćemo večeras.