Na festivalu Astroworld u Houstonu kojeg je organizirao i na kojem je nastupao Travis Scott (30), poginulo je najmanje osam osoba, a više ih je ozlijeđeno. Nakon nesretnog događaja festival je otkazan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Putem Instagrama se javnosti obratila i Scottova trudna djevojka Kylie Jenner (24) s kojom već ima jedno dijete. Ona je na koncertu bila sa svojom sestrom Kendall (25).

Prije i tijekom nastupa veselo je s pratiteljima dijelila snimke i fotografije s koncerta na kojemu je njezin partner nastupao, a kaže kako je za tragediju saznala tek kasnije.

- Travis i ja smo slomljeni i razoreni. Moje molitve idu svima koji su tragično izgubili živote, bili ranjeni ili na bilo koji način povrijeđeni tragedijom. Također, za Travisa kojemu je jako stalo do svih njegovih obožavatelja i za stanovnike Hustona, želim naglasiti da nismo znali da je došlo do tragičnih smrti sve do kraja koncerta. Da smo znali ranije, odmah bismo zaustavili koncert. Šaljem svoju najiskreniju sućut svim obiteljima koje pate tijekom ovog teškog vremena i molit ću se za ozdravljenje svih koji su bili povrijeđeni za vrijeme ove tragedije - napisala je Jenner u Instagram priči.

Par sati ranije javio se i Travis. Objasnio je da je na raspolaganju policiji za sve što im je potrebno kako bi što prije razjasnili što se zapravo dogodilo.

- Odlučan sam zajedničkom radu sa zajednicom u Houstonu pomoći svima u prolaženju kroz ovu tešku situaciju i pružiti podršku obiteljima kojima je potrebna. Hvala policijskoj policiji Houstona, vatrogasnoj službi i NRG Parku na njihovom brzom odgovoru i podršci. Volim vas sve! - napisao je.

Ljudi su se gurali prema pozornici, nakon čega je nastala panika i zaštitari nisu uspjeli kontrolirati masu, objasnio je šef policije Houstona Troy Finner.

Umrli su bili mladi, rekao je u novinarima u subotu gradonačelnik Houstona, Sylvester Turner.

- Dvoje ih je imalo 14 i 16 godina, dvoje 21, dvoje 23, dok je sedma osoba imala 27 godina.

Osma žrtva tek treba biti identificirana.

Načelnik policije u Houstonu, Troy Finner, izjavio je da su detektivi iz odjela za umorstva i narkotike pokrenuli kaznenu istragu, nakon izvješća da je netko u publici ljudima ubrizgavao drogu.

Zapovjednik vatrogasaca, Samuel Pena, rekao je da je nekoliko osoba moralo biti oživljeno lijekom Narcan koji se daje nakon predoziranja, uključujući i čuvara kojemu je netko narkotik ubrizgao u vrat.