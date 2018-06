Nakon dva propala braka: Bivši boksač Božić ljubi Zagrepčanku

Bivši boksački prvak Stjepan Božić (42) se ponovno zaljubio. Prema pisanju magazina Story, boksač je pronašao ljubav s ekonomisticom Petrom Maričić (32).

Foto: Facebook

Božić iza sebe ima dva propala braka. S kriminalistkinjom Angelinom bio je braku 12 godina i dobio sinove Dominika i Mateja. S kozmetičarkom Mateom Kranjčec ima kćerkicu Luciju (2). Božić ističe da s majkama svoje djece nastoji imati korektan odnos i da ih iznimno poštuje.

Uz Zagrepčanku je Stjepan, kako kaže, ponovno povjerovao u ljubav.

- Petru i mene definitivno je spojilo nebo jer to kako smo se mi upoznali vrlo je teško objasniti. Upoznali smo se prije tri mjeseca. Posljednje dvije godine sam proživljavao teško razdoblje. Petra se pojavila niotkuda. Ispod jednog videa na Facebooku sam primijetio Petrin komentar, počeli smo se dopisivati i nakon nekoliko dana našli na kavi - otkriva Stjepan za Story.

Spojila ih sudbina

- Prije šest, sedam godina bila sam s društvom u klubu na Jarunu, a Stjepan je bio s prijateljima i cijelu noć je gledao u mene. Nisam imala pojma tko je on. Dečki iz društva su mi rekli tko je i tu sam situaciju zapamtila. Kad me nakon našeg dopisivanja pozvao na kavu, predložio je isti klub gdje me prvi put vidio. I to mi je bio impuls da se stvarno moramo naći. Prvi susret je potrajao šest sati i otad nije prošao dan, a da se ne vidimo. Sve je išlo brzo - ispričala je Petra za Story.

Foto: Facebook

Među njima nema tajni

- Očito su se i njoj i meni neke stvari trebale dogoditi prije da bismo se sreli. Kod Petre su me oduševili jednostavno i izravnost. Umoran sam od glume. Nemamo 17 godina. Sviđa mi se što se kod nas sve odvija brzo. Mi smo se u ova dva i pol mjeseca upoznali kao neki drugi par u godinu dana. Ne želim glumiti, nema skrivanja i tajni, nema fige u džepu - rekao je Stjepan.

Petra iz braka s kamerunskim nogometašem Patriceom Kwedijem ima sina Lucasa. Kaže da se njen sin odmah sprijateljio sa Stjepanovim dječacima. Stjepan i Petra počeli su živjeti zajedno premda se poznaju tek tri mjeseca. Petra na to kaže da vjeruje Stjepanu više nego nekima koje poznaje cijeli život te da vjeruje u njihovu vezu.

Foto: Facebook

Djeca na prvom mjestu

Stjepan je otkrio i kako nije imao dobar odnos sa svojim ocem pa to žarko želi promijeniti kod svoje djece.

- Htio bih katkada biti bolji tata. Nisam imao oca, nego očuha koji me tukao. Možda sam zato i ispao ovakav. Osjetljiv sam na dernjavu i svađanje, a svoju djecu volim više od ičega - rekao je Stjepan. Petra za njega kaže da je odličan otac i da mu je to jedna od najboljih vrlina.

Foto: Facebook

- Obožavam djecu, tko zna, možda dobijem još jedno. Samo, nije ovo najava ničega - našalio se Stjepan.

