Nakon Justina uživa solirajući: 'Baš se zabavljam bez dečka...'

Pjevačica i glumica Selena Gomez (27) nedavno je izbacila novi album i pjesmu 'Lose You To Love Me' za koju su brojni obožavatelji smatrali kako je posvećenja njezinom bivšem dečku i glazbeniku Justinu Bieberu (25) s kojim je bila u vezi od 2011. do 2017. godine. Zbog komentara javnosti, Gomez je priznala kako joj je trebalo dugo vremena da se navikne na solo život, no kako sad uživa u njemu.

- Trenutno se baš zabavljam slobodna, ali prije mi nije bilo tako dobro. Prvu godinu slobode sam samo razmišljala kako se želim maziti i grliti. Sada se osjećam odlično - izjavila je Gomez te dodala kako je znatiželjna kako će izgledati njezin sljedeći dečko.

- Baš me zanima kako će izgledati moja sljedeća ljubav. Želim da bude prava, a ne zbrkana i s nedostatkom komunikacije. Mislim, kada postaneš malo stariji, pronađeš ljude koji su pravi za tebe i koji su na istoj valnoj duljini kao ti - objasnila je pjevačica koja je nedavno izbacila novi studijski album te još jednom dokazala zbog čega ju mnogi smatraju kvalitetnom glazbenicom.

Također, Gomez je otvoreno pričala i o problemima s depresijom.

- Prošle godine patila sam i emocionalno i psihički nisam bila sposobna ni za što. Nisam se mogla smijati ili se praviti da je sve normalno. Osjećala sam da su me bol i anksioznost preplavile u istom trenutku i to su mi bili najstrašniji trenuci u životu - rekla je.

