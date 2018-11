Nakon krokodilske obrane gola, Brozo se i prerušio u krokodila

Marcelo Brozović (25) nedavno je osmislio vlastiti način blokiranja slobodnog udarca.

U trećem kolu Lige prvaka Brozovićev Inter igrao je kod Barcelone. Kad je za Barcelonu je bio dosuđen slobodni udarac Luis Suarez zapucao je po podu dok su Interovi igrači skočili u zrak. Međutim, na Suarezovu nesreću, naš Brozović predvidio je njegov potez te se bacio iza živog zida i uspješno blokirao loptu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Love this improvisation from Marcelo Brozovic last night! pic.twitter.com/QIqrCVXdsZ