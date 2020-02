Nakon Milojka i Žapca, Milijana bi mlađe: 'Sa starijima ne ide'

Udala se za Milojka Božića (74) pa ga prevarila s bivšim robijašem Nemanjom Stamatovićem Žapcem, a sada je Milijana Božić (22) otkrila kako bi htjela biti i s mlađim muškarcima, piše srpski Kurir.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Otkako je sa Sanjom Mirkov bila u gostima kod Zorana Buđića, poznatijeg kao Kobra, Milojko je 'na iglama'. Gotovo je siguran kako je njegova supruga bila i s njim pošto su se kamere isključile.

- Ona njega zapravo odavno poznaje. Bilo su zajedno sto posto, ljubili su se i tko zna što su još radili kad su se kamere ugasile - rekao je Milojko.

Foto: happy tv/screenshot

Milijana pak, tvrdi, kako se ništa nije dogodilo.

- Što se tiče Milojka, ja nemam namjeru pomiriti se s njim. Razvest ćemo se čim izađemo odavde. Ja se njemu uopće ne obraćam, on obraća pažnju na mene. Bila bih s nekim mlađim muškarcem, zanima me kako bi to funkcioniralo, jer sa starijima očigledno ne ide - zaključila je Milijana.

Zbog učestalih odnosa koje je imala s ljubavnikom, Milijana je navodno zatrudnjela. No, nju to ne brine, već se 'bacila' u akciju i traži novog dečka. Dok se ona tako zabavlja, njezin ljubavnik želi ponovno u kuću 'Parova'. Smatra kako je za Milijanu stresno sudjelovati u realityju, pa bi se bolje osjećala kada bi on bio pored nje, no izgleda kako je njoj sasvim dobro i bez njega.

Foto: happy tv/screenshot

Milojko je na vijest o njezinoj trudnoći ostao pak sasvim hladan.

- Ne zanima me što je Milijana trudna. Tko god da je otac, nek mu je sa srećom. Već sam rekao kako sam se na silu oženio. Prvo se moramo razvesti, kasnije se neka uda za koga želi - rekao je Božić.

POGLEDAJTE VIDEO: