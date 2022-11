Nakon moždanog udara Antun Vrdoljak ponovno bio u bolnici: Imao sam koronu, velika pošast

Nakon što je u veljači prošle godine hospitaliziran, poznati hrvatski redatelj Antun Vrdoljak (91), nedavno se ponovno vratio iz bolnice gdje je proveo nekoliko dana.

Tamo je, kako piše Jutarnji list, završio kada se zarazio korona virusom. Sada je kod kuće u krugu obitelji i uspješno se oporavlja.

- Nemojte zaboraviti, ipak sam ja iz Imotskog - rekao je za Jutarnji list u šaljivom tonu Antun Vrdoljak dok se oporavlja na kućnoj njezi.

- Dobro sam sada. Ali ne možete tu ništa, velika je to pošast koja nas je zahvatila. Kada su me točno pustili iz bolnice, moram priznati da ne znam, imam tko će voditi o tome brigu - dobru obitelj. To je jako važno. Jao onima koji je nemaju, koji su sami, ali možda su tome i sami krivi. Makar, nije ni lako imati obitelj - zaključio je slavni redatelj.

Prisjetimo se, u veljači prošle godine Vrdoljak je sam potražio liječničku pomoć jer se nije mogao osloniti na lijevu nogu. Osim toga, iznenada ga je zaboljela glava. Njegov sin rekao je tada da je tata navodno imao moždani.

- Srećom da je odmah otišao u bolnicu. Majka i on su u tom trenutku kod kuće bili sami. Otac je odmah shvatio što bi moglo biti u pitanju, iako nikada nije doživio nešto slično - rekao je Marko svojedobno.

