Nakon rasprodanog Zagreba, Hiljson Mandela stiže u Rijeku

Nakon što je nedavno oduševio publiku rasprodanim i energičnim koncertom u zagrebačkom Boćarskom domu, glazbenik i trap ikona Hiljson Mandela ove godine stiže i na svoj veliki samostalni koncert u Rijeci. U petak, 13. prosinca nastupit će u dvorani Export Drvo, a ulaznice su dostupne u prodaji.

Koncert u Boćarskom domu održao je početkom listopada i bio je to njegov najveći samostalni nastup do sada. "Hvala vam na uspomenama koje ću pamtiti cijeli život" izjavio je netom nakon tog nastupa, a ovom prilikom najavljuje i kako jedva čeka koncert pred riječkom publikom. "Rijeka, evo me stižem" komentira referirajući se na refren svog ovogodišnjeg hit-singla "Ankaran".

Foto: Marko Tuđan

S ovogodišnjim novim singlovima Hiljson Mandela je zabilježio uspjehe i na streaming platformama i u radijskom eteru - spomenuta pjesma “Ankaran” zauzela je vodeće mjesto Billboard Croatia Songs liste, te je uz triljskog repera Gršu do sada jedini domaći autor i glazbenik kome je to pošlo za rukom.

Početkom ljeta objavio je i singl “7 ujutro”, s kojim je proveo gotovo 15 tjedana zaredom nalazi na HR Top 40 listi najemitiranijih domaćih pjesama u radijskom eteru, a pjesma je ostvarila i nominaciju za nagradu “Cesarica - Hit kolovoza 2024.”.

Pred riječku publiku stiže uz spomenute nove singlove, ali i dalje na krilima uspjeha hvaljenog prvog solo albuma "Mandela Effect", iz 2022. godine. Izdanje je već u prvom tjednu objave pomelo glazbene streaming platforme, uključujući i Billboard Croatia Songs 25, na kojem se tada našao s čak pet pjesama, a singlovi kao što su “McLaren”, “Cura s kvarta” i “Još ovu noć” ostvarili su milijunske brojke slušanosti na digitalnim platformama.

Ulaznice za njegov koncert u riječkom Export Drvu, u petak 13. prosinca, dostupne su u prodaji putem online platforme Core Event, po cijeni od 13 eura. Fizičke ulaznice bit će dostupne u prodaji od 4. studenog. Na dan koncerta, cijena ulaznica će biti 17 eura. Organizator je yem.

Foto: Marko Tuđan