Nakon razvoda novac za život slala mi je sestra iz Irske...

Prema pravomoćnoj presudi zagrebačkog Županijskog suda, Vlatka Pokos (48) mora sinu Josipa Radeljaka (75), Leu Radeljaku (36) isplatiti 306 tisuća kuna s kamatama, koje je potrošila dok je bila u braku s njegovim ocem.

Godinu dana nakon što je otišla u Kanadu, Vlatka se nakratko vratila, i za RTL Exkluziv ispričala o razlozima svog odlaska.

- U Kanadu sam otišla iz egzistencijalnih razloga, ali i zbog vlastitog zdravlja. U Hrvatskoj sam bila psihički maltretirana, i javno i privatno. S druge strane, moja privatna situacija i sve što se događalo posljednjih 11 godina od mog sam se razvoda, uništilo mi je život i egzistenciju ovdje. Praktički sam, to ne skrivam, na neki način bankrotirala. Uspjela prije odlaska u Kanadu prodati stan, riješiti sve zaostatke s bankom, riješiti se auta, a kad sve to bilo gotovo, iz Hrvatske sam otišla 'na nuli', bez novaca - ispričala je Pokos.

Na pitanje je li ljubav između nje i Radeljaka bila strastvena, Vlatka je odgovorila:

- Naravno da jest, ljudi koji to ne dožive ne mogu shvatiti da je moguće zaljubiti se u osobu stariju 27 godina. Moj bivši suprug je, kad sam ga upoznala, imao 58 godina, bio je vrlo zgodan i šarmantan muškarac. On je za mene bio svjetski čovjek, živio je u Rimu, obrazovan je... Znam da se sada, po njegovim zadnjim istupima i eskapadama to ne bi reklo, ali mi smo razgovarali o operi, književnosti i kulturi općenito. Na neki me način zaintrigiralo kakav je to muškarac koji je prije mene imao prekrasne žene kao što su Ena Begović i Beba Lončar - objasnila je Vlatka zašto se zaljubila u Radeljaka.

Na pitanje je li ju tko upozorio na sve što se može dogoditi, Vlatka kaže kako s Bebom nažalost nije imala direktan kontakt, ali da ju je ona pred kraj odnosa sa Radeljakom ipak htjela upozoriti što bi joj se moglo dogoditi, jer je i sama prošla pakao.

- Kroz moju je priču ona ponovno proživjela svoju. Kontaktirala me preko jedne prijateljice iz Zagreba. Beba je jedna prekrasna žena, lijepa, obrazovana, svjetska klasa - kaže bivša pjevačica s trenutnom adresom u Kanadi.

Pokos je rekla i kako se zaljubila u malenu Lanu (17) nakon tragične smrti njezine majke, čemu je sigurno pridonijelo i to što je tada imala 31 godinu i silno željela postati mama.

- Htjela sam njoj biti majka - ,rekla je nakon čega je prestala govoriti i, sa suzama u očima zajecala. U naletu emocija je Pokos briznula u plač.

Kad se malo smirila, dodala je i da je Lanu zadnji put vidjela na sudu kada je djevojčica imala samo devet godina.

- To je za dijete bilo sve stresno, kad ju je njen tata provlačio kroz sve to, kroz taj užasan proces i svjedočenje na sudu. To je po meni bilo strašno; samo da bi se meni osvetio, on je svoje vlastito dijete tjerao da prolazi kroz traume - nastavila je Vlatka ne skrivajući suze. Rekla je i da ju je gonilo državno odvjetništvo 'kao kriminalca i zlostavljača', te da je pet godina proživljavala pakao.

- Nisam mogla spavati uopće, ispričala je Vlatka i otkrila da Radeljak i danas o njoj govori užasne laži, ali da ne može zanijekati da je bila dio Laninog života, te da zato ne žali za ničim.

- Ja sam te godine 'dala' Lani, a veza s njim ne bi ni potrajala toliko dugo, niti bih se ja udala za njega, iskreno, da nije bilo Lane - zaključila je.

O slučaju novca koji, po presudi, mora isplatiti, Pokos kaže da je riječ o novcu koji je ona trošila preko kreditne kartice, s koje je rijetko podizala gotovinu.

- Podignuta je možda četvrtina tog novca. Dakle, to je jedna obična konstrukcija i laž. Leo Radeljak me je razočarao kao čovjek, jer me o službeno tužio, on koji je imao 19 godina kad sam upoznala njegovog oca, a tvrdi da je to njegov novac. Ova odvratna presuda ne odgađa ovrhu i moj žiro-račun, a to je sve što imam - dodaje Vlatka.

Protiv Radeljaka Vlatka je, kaže, dobila devet presuda.

- On je meni dužan meni 100 tisuća kuna sudskih troškova, ali moj odvjetnik se nema gdje naplatiti. Eto, to je hrvatska država. I oni njemu i dalje dozvoljavaju da podiže tužbe. Glumi da nema nikakve imovine, koju je davnih dana prepisao na svog sina - tvrdi.

Bivša je pjevačica o sebi rekla i da je vrlo realna osoba, zbog čega je i otišla iz Hrvatske.

- Shvatila sam da te neke etikete koje su meni ljudi zalijepili, koje su degutantne svakome tko me zna, koje su toliko strane mom karakteru... Bit ću konkretna, ljudi o meni pričaju da sam ja sponzoruša. Zanimljivo, od svih tih sponzora ja nisam sebi uspjela kupiti mali stančić, autić i završiti fakultet. Ja nisam diplomirala na VERN-u jer sam im dužna novac. U Kanadi ću zaraditi novac, pa ću platiti VERN i diplomirati - optimistično priča Pokos.

Preživjela je, otkriva, samo zahvaljujući sestri koja joj je iz Irske slala novac, te uz pomoć roditelja.