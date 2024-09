Nakon skandala s P. Diddyjem, Justin Bieber izašao u javnost: Strahuju za njegovo zdravlje...

Justin Bieber (30) i njegova supruga Hailey (27) prije nekoliko su tjedana postali roditelji sinčića, a sada su ih fotografi snimili u izlasku. No, brojni obožavatelji su izrazili svoju zabrinutost za zdravlje pjevača. Naime, neki nagađaju kako se njegovo zdravlje pogoršalo zbog Diddyjevog uhićenja jer se u javnosti počelo šuškati o prirodi njihovog odnosa, piše Daily Mail.

'Ne vidim sreću. Molit ću za njega i ono kroz što je prošao', 'Ne izgleda zdravo i to me boli', 'Mislim da izgleda kao da mu nije dobro', 'Možda mu je biti roditelj teško ili mu te gluposti stvarno smetaju', 'Justin ne izgleda zdravo. Jako je mršav', prenio je Daily Mail neke od reakcija na društvenim mrežama.

Foto: PORJ

Naime, Bieber je bio još dijete kada se sprijateljio s reperom kojeg optužuju za reketarenje, trgovinu ljudima u svojstvu seksualne eksploatacije i kaznena djela vezana za prostituciju. Posljednja suradnja Combsa i Biebera bila je prije godinu dana kada se pjevač pojavio na reperovom albumu "The Love Album: Off the Grid" s pjesmom "Moments".

Pjevačev bliski izvor tvrdi kako je Bieber požalio što je surađivao s Diddyjem, prenose strani mediji.

Videozapisi koji posljednjih dana ponovno kruže društvenim mrežama pojavili su se još u ožujku, nedugo nakon što je policija pretresla Combsove domove u Miamiju i Los Angelesu.

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Na jednoj od njih se vidi kako Combs stoji pored 15-godišnjeg Biebera i govori kako će "skupa provesti 48 sati i raditi nešto što ne mogu otkriti".