Jedan od neosporno najpopularnijih sitcoma svih vremena, legendarni 'Prijatelji', ima milijune vjernih obožavatelja, koji znaju gotovo svaku scenu ove humoristične serije. Ipak, jednog od njih iznenadila je snimka koju je objavio na društvenim mrežama.

Sporna scena nalazi se u 18. epizodi osme sezone, naziva 'The One in Massapequa', koja se emitirala 2002. godine, a u kojoj roditelji Rossa i Monice priređuju proslavu svoje 35. godišnjice braka.

U pomalo komičnoj sceni, Jack Geller, otac Rossa i Monice, u jednom je trenutku u kadru, a već u idućem na njegovom je mjestu je posve nepoznati muškarac.

- Tko je taj tip? - zapitao se jedan od fanova serije na TikToku, a pokrenulo je to raspravu na društvenim mrežama.

Objašnjenje ustvari leži u načinu na koji je serija snimana, piše Digital Spy, odnosno u njezinom formatu. Sporna je scena iz HD obrađene verzije epizode formata slike 16:9, a prethodna verzija originalno je snimana u formatu 4:3. Slika je tako postala šira pa se vidi više no što je prvotno planirano. Tako je u kadar 'upao' i neželjeni statist.

U 10 sezona i više od 200 epizoda serije bilo je očekivano da će se potkrasti i koja pogreška, a iako ovaj slučaj nije jedini, posebno je zabavio fanove serije zbog pomalo bizarne cameo uloge nepoznatog muškarca.