Nakon što je smršavila, fanovi govore da je Adele ista Paulson

Britanska pjevačica Adele (32) izgubila nevjerojatnih 45 kilograma u posljednjih nekoliko mjeseci. Njezini se obožavatelji ne mogu načuditi njezinoj transformaciji. Mnoge je zanimalo na kakvoj je dijeti bila pjevačica. No, osim toga, mnogi su također povezali kako sada, vidno mršavija, jako nalikuje na holivudsku glumicu Sarah Paulson (45).

Na račun njihove sličnosti na društvenim su se mrežama pojavila brojne fotografije, a Sarah je rekla kako je počašćena i da joj laska što ju se sada uspoređuje s Adele.

Iako je, kako je rekla, već i prije čula da njih dvije nevjerojatno nalikuju, sada je to još izraženije nakon što je Adele pokazala svoju novu figuru.

- O ovome se priča već duže vrijeme. I prihvaćam usporedbe. Naravno, voljela bih da uspoređuju moj i njezin talent, da to što ja radim odlično kao i ono što ona radi, no to je teško jer doista nitko nije talentiran kao ona. To je ponekad poprilično iritantno, no, prihvatit ću usporedbe s njom, jer ona je prava ljepotica. Stoga, da, prihvaćam! - rekla je glumica u jednoj radijskoj emisiji.

Podsjetimo, Adele s početka karijere pamtimo kao brinetu s viškom kilograma, pomalo upitnog modnog stila, no s godinama je postala sve profinjenija.

U borbu s viškom kilograma nije se upustila sama. S njome su bili treneri Joe Wicks i Dalton Wong. Navodno je ključ uspjeha u tome što je krenula na pilates, a dizala je i utege u teretani. Davali su joj savjete kako na što bolji, brži i zdraviji način doći do željenog cilja. S obzirom na to da je pjevačica bila svjesna svog nedostatka, često se znala našaliti sa svojom kilažom. Priznala je kako bi prije radi toga plakala, ali ne bi ništa više od toga poduzimala već se samo sažalijevala.

