Filmovi i serije koji se temelje na videoigrama nisu često uspjeli ponoviti uspjehe koje su igre ostvarile na računalima, ili poslije na konzolama. Međutim, pred nama su dvije ekranizacije igara koje imaju velik temelj za uspjeh. Serijal “Uncharted” postaje film, u kojem će Tom Holland iz Spider-Manova odijela uskočiti u kožu Nathana Drakea, jednog od najpopularnijih likova iz svijeta igara. A tijekom sljedeće godine na streaming servisima i televiziji trebali bismo gledati i “The Last of Us”, seriju koja se temelji na istoimenoj postapokaliptičnoj igri, koja je s dva nastavka ušla među najznačajnije igre u povijesti. Inače, obje igre kreirao je isti studio, Naughty Dog. Kao što to često bude u Hollywoodu s ekranizacijama raznih priča, tako je i “The Last of Us” nekoliko godina čekao da bi zaživio. Naime, igra “The Last of Us” izašla je u ljeto 2013. godine, u smiraj PlayStationa 3, i odmah postala megahit. Ubrzo su krenule priče o ekranizaciji igre, no Sony je otprilike dvije godine potom odustao od filma. U međuvremenu je izašao i “The Last of Us 2”, nastavak koji nam je donio iste likove, ali nekoliko godina starije, što je za sobom povuklo i druge životne probleme te atmosferu koja je izazvala mnoge kontroverze. Film se pretvorio u seriju, a u cijelu priču uključio se i HBO. Sjetimo li se “Žice”, “Igre prijestolja”, “Obitelji Soprano” i cijelog niza drugih serija, znamo da je riječ o tvornici koja dobar izvor sadržaja zna pretvoriti u naslov koji privlači široke mase i milijune gledatelja.



Snimanje serije trebalo bi početi ovog ljeta, a posljednje veliko ime koje su kreatori serije potvrdili uz ovaj projekt je redateljica Jasmila Žbanić, koja je ove godine bila nominirana za Oscara za najbolji strani film. Iako joj film “Quo vadis, Aida”, priča o srebreničkoj tragediji, nije donio zlatni kipić, kockice se slažu da joj “The Last of Us” donese još koju nominaciju za druge nagrade. No neće ona jedina režirati ovu seriju.

Neke epizode režirat će Ali Abbasi, pilot će režirati rus Kantemir Balagov, a redatelja “Černobila” Johana Rencka također spominju u kontekstu ove serije. No glavne zvijezde serije bit će Pedro Pascal i Bella Ramsey, koji će glumiti Joela i Ellie, glavne junake ove pustolovine, koja je jedna od najcjenjenijih igara, iako je često više nazivaju interaktivnom igrom zbog svoje “filmičnosti”.

Dok smo Pascala nedavno gledali u “Mandalorianu”, on i Ramsey ranije su oboje glumili u “Igri prijestolja”, gdje je tad mlađa Bella glumila Lyannu Mormont. Sama igra smještena je u postapokaliptični svijet bliske budućnosti, no za razliku od klasičnih zombija, ovdje imamo mutiranu gljivicu koja se brzo širila među ljudima i njene spore su ih ubijale ili pretvorile u nasilna čudovišta koja se oslanjaju na eholokaciju kako bi vas pronašla, što znači da morate paziti na svaki korak i šum. Oni koji su preživjeli često moraju koristiti plinske maske kako bi se kretali kroz inficirana područja, a tu dolazimo do Ellie, koja je imuna i mogla bi biti lijek za tu pošast. Joel je čovjek koji u prvom dijelu igre nju vodi do liječnika preko Amerike i kroz ono što su nekad bili Boston, Salt Lake City. Cijela stvar za njega je trebala biti tek posao, ali njih dvoje kroz igru se zbližavaju, moraju ovisiti jedno o drugome kako bi preživjeli, a na tom putu mi prolazimo kroz sav užas tog svijeta i stalo nam je do toga da naši junaci prežive. I to nas dovodi do nasilja, koje nije ovdje samo radi nasilja, kao što to biva u igrama, nego je ono i produkt svijeta u kojem se nalazite. Želite učiniti sve kako biste preživjeli ovaj dan i došli do sljedećeg cilja, ali i jednog od najboljih završetaka u igrama.

Uz Ellie je odrasla i cijela jedna generacija gejmera i sedam godina kasnije oni su dobili potpuno novu pustolovinu s Ellie, koja je sad postala mlada žena. U svijetu same igre prošlo je sedam godina i Ellie je sad središnji lik, koju još detaljnije upoznajemo, pa tako otkrijemo da ona ima djevojku, što ima velik utjecaj i na samu priču, koja je sad još brutalnija i mučnija te nam odmah daje do znanja da su svi “potrošna roba”. “The Last of Us 2” priča je o osveti i o tome koliko nas proždire i ne dopušta da krenemo naprijed. Dok putujemo kroz priču i vrijeme, ovdje nam se slaže slika s nepoznatim detaljima iz prve igre, a značajan dio prolazimo kao Abby, lik “s druge strane”. Njena strana priče djeluje gotovo kao zasebna igra u kojoj shvaćamo i zašto ona radi što radi i kako su nju oblikovali događaji prve igre. Činjenica da stvari nisu crno-bijele nije sjela mnogim igračima, koji su se naljutili na kreatore igre kad su shvatili ni Ellie nije sasvim dobar lik jer, pogledamo li, ona i Joel su pobili gotovo sve ljude bliske Abby.



Mnoge su igre danas prilično plitke, kroz njih prolazite bez previše razmišljanja, baš kao što je situacija s bezveznim filmovima koji su tu samo da ispunite sat i pol. U slučaju “The Last of Us” situacija je bitno drukčija. Igra je to koja je kroz svoja dva dijela zadala mnoge emocionalne udarce, izvukla suze ili vas naljutila do te mjere da pošaljete sve kvragu i odmorite se nekoliko dana od igranja. Rijetko su igre i odluke likova u njima toliko kontroverzni da izazivaju žestoke polemike. Što se same radnje serije tiče, očekuje se da će uglavnom pratiti radnju prve igre, odnosno mladu Ellie i Joela, no nije isključeno i da ćemo vidjeti elemente iz nastavka. Kreator igre Neil Druckmann u intervjuu za IGN u ožujku je potvrdio da će neke dijelove igre direktno prenijeti u seriju, pa će igrači prepoznati određene dijaloge, no naglasio je da je važnije osigurati filozofske temelje priče nego se brinuti o detaljima poput toga jesu li likovi odjeveni u istu kariranu košulju.



- To nam je mnogo manje važno od toga da uđemo u srž tih ljudi i srž njihova putovanja - rekao je Druckmann, koji je dodao da mu je neobično bilo vidjeti dijaloge iz igre u scenariju serije za HBO. Kaže i kako su razlike u situacijama i dijalozima često i s mnogo boljim učinkom jer je riječ i o drukčijemu mediju. Jedna od tih velikih razlika bit će u količini akcije. Dok smo u igri primorani na mnogo više akcije kako bismo naučili kako rade sva oružja, ali i sama fizika igre, u seriji to nije nužno i scenaristi se mogu mnogo više fokusirati na dramu i odnose među likovima.

- Neke od meni najdražih epizoda značajno su se udaljile od priče igre - rekao je Druckmann.

