Nakon što rodi, srpska reality zvijezda s bebom ulazi u show

Zvijezda srpske reality emisije 'Zadruga' Miljana Kulić (25) izašla je iz showa zbog trudnoće. Producenti su dopustili kontroverznoj zvijezdi da se vrati s bebom nakon što rodi. Iz Zadruge su, prema pisanju Kurira, potvrdili da je Miljana sigurna natjecateljica druge sezone realityja. Miljani, i bebi koju treba roditi u kolovozu, pridružit će se i bebin otac Ivan Marinković.

Foto: Screenshot/

Gledatelji su preneraženi

Ovim potezom su producenti Zadruge šokirali gledatelje. Miljana je nekoliko puta tijekom prve sezone naglasila kako bi se voljela vratiti u show nakon što rodi, ali je gotovo nitko nije shvaćao ozbiljno. Osim produkcije...

- Da li je moguće da dijete odrasta u realityju? - upitao se jedan gledatelj.

- Ako državni organi ne reagiraju na ovo propali smo kao društvo i kao država. Ženo, zaustavi se - napisao je jedan čitatelj Kurira.

Foto: Screenshot/

Ishodila je posebne uvjete

- Miljana nije dugo razmišljala o ponovnom ulasku u reality jer je dobila odličnu ponudu. Kulić je nekoliko puta u Zadruzi kroz šalu naglasila da bi 'ravno iz rodilišta' s bebom ušla u show, a to će se po svemu sudeći i dogoditi. Čim je završila prva Zadruga, Miljana je ušla u pregovore za sudjelovanje u drugoj sezoni i relativno brzo se dogovorila s producentima o svim uvjetima svog i bebinog boravka - otkrio je izvor blizak produkciji za Kurir.

Miljana je imala posebne zahtjeve i četvrtom mjesecu trudnoće, kada se pridružila ostalim 'zadrugarima'. Imala je veći budžet, a produkcija se pobrinula da uvijek jede sva tri obroka u danu. Omogućili su joj posebne pošiljke od roditelja koje su uključivale hranu, vitamine i ostale stvari koje su trudnicama potrebne.

Foto: Screenshot/

Beba na televiziji

- Produkcija je u potpunosti ispoštovala njene zahtjeve i nema razloga da to naprave i sada. Miljana će imati posebno opremljenu sobu u kojoj će biti krevetić za bebu, dok će dežurno medicinsko osoblje, zlu ne trebalo, biti stalno u pripravnosti - kaže izvor i dodaje da će se produkcija potruditi da bebi ništa ne nedostaje.

Inače, Miljana Kulić je rođena u Nišu, a postala je poznata po tome što je bila najveći fan slavnih osoba, a neki tvrdi da ih je i 'proganjala'. Sudjelovala je u srpskim emisijama 'Parovi', 'Maldivi', a nakon toga i u 'Zadruzi. Iz Parova su je diskvalificirali radi trudnoće pa je onda ušla u Zadrugu.

Foto: Screenshot/

Otac bebe je bivši muž Goce Tržan

Otac Miljanine bebe je Ivan Marinković, poznat po braku s pjevačicom Gocom Tržan (43). Ivan i Goca imaju kćer Lenu, a Goca ističe kako je on za nju davno prestao postojati.

Foto: Screenshot/

- On mene maltretira godinama, od kada sam se razvela. Druže, daj bre, sjaši! On je jednostavno prestao postojati za nas. Kako da to kažem, ja sam zaboravila da sam bila udana za njega. Mene kad pitaju novinari, ja ne znam što me pitaju. On se sam potrudio za to... - izjavila je nedavno Goca za Telegraf.