Nakon svijeće, stiže i parfem s 'mirisom' vagine pjevačice...

Goop, l’azienda di proprietà di Gwyneth Paltrow, ha messo in vendita questa candela al profumo della “sua” vagina, mica una qualsiasi... e voi vi preoccupate dei koala o del terremoto a Puertorico? Dilettanti... #thissmellslikemyvagina #meritiamolestinzione #rivalutiamolaferragni #wivailgrandefratellovip #lapupaeilsecchioneècultura #wlf #candleinthewind #fartuntilyoudie #vaginapower #culbuson #meglioladroga

A post shared by Verza Scaltrìa (@verzascaltria) on Jan 11, 2020 at 11:27pm PST