Nakon tri godine zasvirao je u Hrvatskoj: Mrvicu zvali na bis

Bravo Maestro, bravo Mrvica, čulo se na svečanom otvaranju prvog po redu Festivala 'Rocks&Stars' na Medulinskoj rivijeri. Hrvatski pijanist Maksim Mrvica (43) zabavio je dvosatnim programom domaću i stranu publiku u starom rimskom kamenolomu Cave Romane.

- Nakon tri godine ponovno nastupam u Hrvatskoj. Osjećam se super, ovdje sam uvijek vrlo dobro primljen i atmosfera je odlična - rekao je Mrvica. Izveo je dvanaest skladbi iz bogatog repertoara, svojevrsni presjek deset crossover albuma, predstavljajući i novi New Silk Road kojim će iznova, kako kaže, pokoriti svjetsku scenu na velikoj turneji 'Phantasy of the Silk Road 2018' koja je započela u Češkoj i Slovačkoj, stolovala u Vinkuranu i nastavlja se dalje po Hrvatskoj, Kini, Australiji i Južnoj Koreji.

Sa svojim je bendom s novog albuma izveo Remember me, All of me, New Silk Road i Nutcraker, kao i svoje uspješnice, između ostalih, Nostradamus, Croatian Rhapsody, Mission Impossible. Spektakl je završio pozivom oduševljene publike na bis kojim su Maksimu zahvalili i jasno poručili da se ponovno vrati u Vinkuran.

Festival je otvorio Gari Cappelli, ministar turizma, a da bi večer bila još potpunija organizator je zajedno s partnerima omogućio da odjeci glazbene rapsodije dodirnu i buduće naraštaje te je Općoj bolnici doniran ček za inkubator.

Publiku ovo ljeto očekuju violinist Stefan Milenković, gudački kvartet Bond, glazbenik Darko Rundek, talijanski sastav Ricchi e Poveri, mentalist Roy Yozevitch, izraelski band Acollective, glumac Stojan Matavulj, stand up komičar Ivan Šarić i dr.