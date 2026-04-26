Nakon tri porođaja Rihanna i dalje gradi carstvo na donjem rublju i vrti milijarde dolara!

Posljednji album "Anti" objavila je 2016. godine. Deset godina kasnije Rihanna (38) više zarađuje od biznisa nego od glazbe koja ju je proslavila. Njezino bogatstvo danas se procjenjuje na oko 1,4 milijarde dolara, čime se svrstava među najbogatije glazbenice svijeta. O vlastitom brendu počela je razmišljati još 2010-ih. Već 2014. zaštitila je prezime Fenty kao brend koji bi se mogao koristiti za različite kategorije proizvoda, od kozmetike do odjeće. Prije toga stekla je iskustvo u beauty industriji kroz suradnje s brendovima poput MAC Cosmetics i lansiranje parfema.