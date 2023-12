Nakon turneje po Rusiji vraćali su se puni love, a sad se čude uspjehu Aleksandre Prijović...

Aleksandra je iza sebe imala vrlo mnogo novca. Mi samo možemo sanjati taj novac, i ja sa svima njima. U ovih mojih 55 godina, koliko sam na sceni, nisam vidio toliko novca u jednom danu. Riječi su to Zlatka Pejakovića nakon što su izašle brojke oko prihoda Aleksandre Prijović nakon pet rasprodanih zagrebačkih Arena te Dine Merlina nakon četiri rasprodane te iste dvorane.

Čudi se sad ta 'starija' generacija kako se danas dobro zarađuje, kako država sad ne misli na njih, misle, je l', da su svi umjetnici, pa male penzije i sve nešto u tom stilu kukanja. Tu su, naravno, naricanja što je s Hrvatima i ukusom, kaj je s glavom, gdje smo krivo skrenuli i slične besmislice. Neki barem priznaju da je to sve rezultat 'vojske' ljudi, pravog projekta, gdje se sve zna, gdje je sve jasno, a očito, mi ljudi takvih kapaciteta nemamo, pa nemamo ni takvu zvijezdu poput Aleksandre Prijović.

No rijetki priznaju da su i oni sami nekad 'plivali' u novcu. Pogotovo oni koje su dopale turneje po Rusiji. Potrajale su po dva, tri mjeseca, a svirali su ponekad i tri koncerta na dan, najčešće dva. Doslovno su se s koferima novca vraćali iz Rusije, oni najjači su stotine tisuće dolara uzimali, a ni pratećim bendovima nije bilo loše. Naravno, zaboravlja se na sitan detalj kao što su fiskalizacija, porezi i slične 'sitnice', koje za mnoge u to doba kao da nisu postojale. Od rasprodanih i 'transparentno' prodanih ulaznica nekad se 'sa strane' zaradilo za manji stan. To se sve zaboravlja, kao i doprinosi, koji kao da se njih nisu ticali, pa se sad žale na mirovine. Jer oni su kao umjetnici pa bi se drugi trebali brinuti za njih. Trebali ste se prije brinuti malo više za sebe, čast izuzecima, kao danas Aleksandra Prijović.