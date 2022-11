Nana Nadarević obilježila drugu godišnjicu smrti oca: Mustafa je legenda, živjet će kroz vjekove

Nana Nadarević, kći pokojnog Mustafe Nadarevića, obilježila je drugu godišnjicu smrti svoga oca posebnom objavom na društvenim mrežama.

Naime, kći slavnog glumca objavila je do sada nikada viđenu fotografiju s ocem na kojoj Mustafa i Nana zajedno poziraju zagrljeni. U opis fotografije Nana je stavila samo emotikon srca.

Fotografija je oduševila tisuće njezinih pratitelja.

- Legende ne umiru, moja djeca svaki dan uživaju sa njegovim serijama - pisali su ispod objave pratitelji.

- Čovjek koji će živjeti kroz vjekove - glasio je još jedan komentar.

Osim Nane, glumac je iza sebe ostavio i stariju kćer Nađu te sina Ašu. Jednom je prilikom Nadarević otkrio kako su Nana i Aša dobili imena.

- Budući da je moja najstarija kći Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak - rekao je svojedobno glumački velikan.

