Nandi: Ako me nitko ne obori s nogu, odlazim u 'Brak na prvu'

Eh, da, bilo mi je žao što nisam tamo otišla, no možda nisam spremna za tako veliki korak, jer mi treba dosta vremena da se otvorim nekome, priča Nandi o eksperimentu 'Brak na prvu'

<p>Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' <strong>Nandi Uzelac </strong>(30) progovorila je o tome kako se promijenila tijekom karantene i socijalne distance izazvane korona virusa. </p><p>- Preselila sam se u Zagreb radi posla, te zbog sigurnosti moje obitelji samoinicijativno sam odlučila ostati u Zagrebu, gdje sam preživjela i potres, pa snijeg... Naravno kad ste relativno sami, stignu vas misli. Nisam negativna, dapače. Ali shvatite što je bitno, razlučite prioritete. Shvatila sam da zbilja mogu biti zahvalna i dirnuta jer imam divnu obitelj i krasne prijatelje. Od mobitela se nisam odvajala koliko su me zvali, treba li mi nešto, jesam li dobro... To je esencija! To je bitno! To je poanta - govori Nandi za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3848260/nandi-iz-gospodina-savrsenog-ako-uskoro-ne-budem-u-nekoj-vezi-koja-ce-me-oboriti-s-nogu-mozda-i-odem-u-brak-na-prvu/" target="_blank">RTL</a>. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Nandi Uzelac bila na operaciji</b></p><p>Svjesna je kako stvari nakon pandemije neće biti iste. Uz globalnu bitku s korona virusom, uslijedila je i ekonomska bitka. No, Nandi je ipak pronašla pozitivno u svemu negativnom. </p><p>- Znam da imam i cijenim više ljude, situacije, trenutke. Zahvalna sam kad možemo ići šetati, sjediti na večeri, jedni pored drugih. Čuvam bliske ljude kao i oni mene, blistam kad vidim da si ljudi međusobno pomažu - rekla je. </p><p>Nandi se pridržava svih propisanih uputa. Posao joj je zasad na prvom mjestu, a često odgovara i pratiteljima na poruke na društvenim mrežama. Pomaže im rješavati ljubavne i životne probleme.</p><p>Iako nije pronašla ljubav u 'Gospodinu Savršenom', ne odbacuje mogućnost sudjelovanja u novom showu.</p><p>- Nisam izgubila volju za sudjelovanjem u još nekom reality formatu. Ja bih opet u 'Gospodina Savršenog', ali ako se vrati 'Big Brother', mislim da bi mi takav format odgovarao. Svakako voljela bih još jedan isprobati i vidjeti dokle sežu moje granice - govori Nandi.</p><p>Prva sezona showa 'Brak na prvu' mnogima je zapela za oko, tako i Nandi.</p><p>- Pratila sam 'Brak na prvu'. Odličan je! Udobno bih se smjestila 5 minuta prije početka da mi što ne promakne. Drago mi je da su ozbiljni kandidati, znate da ja dosta držim do iskrenosti, nisu tu radi slave već s namjerom da se zaljube. Fenomenalno, bujice emocija koje sazrijevaju. Eh, da, bilo mi je žao što nisam tamo otišla, no možda nisam spremna za tako veliki korak, jer mi treba dosta vremena da se otvorim nekome. Mislim da to ne bi bila solucija za mene, inače mi partneri vele da djelujem hladna, a zapravo ja samo ne znam pokazati emocije... No nikad ne reci nikad - ispričala je. </p><p>Kaže kako još nije našla ljubav svog života.</p><p>- Nisam se još zaljubila, tako da ako uskoro ne budem u nekoj vezi koja će me oboriti s nogu, možda i odem u 'Brak na prvu' - smije se Nandi. </p>