Nandi iz 'Savršenog' o tumoru: Život je malen i brzo prolazi...

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Nandi Uzelac (29), od kad je izašla iz emisije ne prestaje s poslovnim pothvatima. Nedavno je pokrenula svoju marketinšku agenciju te se okušala u 'vlogerskim' vodama, točnije, otvorila je YouTube kanal na kojem dijeli savjete o ljubavi i životu.

- Već me stavljaju uz bok Danijele Martinović. To mi laska. Da vas netko gleda jer želi čuti vaše riječi - pa ima li ljepšeg komplimenta?! Čini mi se da sam ih osvojila nenametljivošću, britkošću, time što bez problema i vrijeđanja iznosim svoje mišljenje i stojim iza toga. Kad je počela lavina komentara da me žele ponovno gledati i slušati, jednostavan je izbor bio ponuditi mojim pratiteljima kanal na YouTubeu - govori atraktivna Splićanka u novom videu na YouTubeu.

Iako se u showu možda na prvu ruku činila povučenom i tajanstvenom, Nandi otvoreno govori o ljubavnim problemima i preljubu kojeg je i sama doživjela.

- To je još tabu. Nisam prozvala ni imenovala nikoga da bih ga dovela u neugodan položaj, nego sam savjetovala kako prebroditi takvo iskustvo. Nećemo si lagati, mnogi to dožive, no neugodno im je to iznositi. Meni nije, zašto bi mi bilo! Problemi su moje iskustvo koje me iz temelja gradi u jaču osobu. Na istoj platformi objavljujem i videa s motivacijskim i inspiracijskim govorima - objašnjava Nandi.

Nakon izlaska iz showa Nandi je doznala da ima tumor, ali uspjela je pobijediti bolest.

- Začudili su me negativni komentari i konotacije na temu zdravstvenog problema i žao mi je što sam taj privatni problem podijelila sa širom javnosti. Meni su takvi komentari za svaku osudu pa sam daljnje iznošenje informacija odlučila zadržati za sebe - govori Nandi koja je prvi put na operaciji završila s 20 godina.

- Čovjek shvati koliko je malen, a život prolazan. Shvati da ima određeno razdoblje za svoje snove, da treba koračati i ponajprije biti zahvalan što mu je glava na ramenima. To mi je i bio jedan od poticaja za osnivanje vlastite marketinške agencije - zaključuje.

- Možda postanem prva ‘gospođica Savršena’. Svakako sam otvorena za novi reality, ali samo ako se format uklapa u moj karakter - dodaje Uzelac.