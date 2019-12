'Napali su me Kolindini glasači, malo intelektualno ograničeni'

#slikegovorevoseodtisucurijeci Nakon mog komentara o Cokolindi, kako se sama prozvala, dozivjela sam, ocekivano degutantne, jadne, mizogine, napade. Po principu "ubijte glasnika" Kolindini glasaci, ocekivano malo ogranicenog intelektualnog kapaciteta, uglavnom muskarci, okomili su se na mene pisuci stvari koje su normalnoj osobi nepojmljive. Valjda jedino tako mogu postici erekciju, jadnicci. Za razliku od njih, koji o meni godinama uporno ponavljaju jadne izmisljotine i lazi, ja prilazem materijalne dokaze koji potkrepljuju moj komentar. Ne znam za vas ali u mojoj realnosti, predsjednica ne izgleda i ne ponasa se ovako. Uzivajte!

A post shared by Vlatka Pokos Toronto Canada (@vlatkapokos) on Dec 5, 2019 at 8:33pm PST