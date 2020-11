A onda je po\u010deo 'rat' na dru\u0161tvenoj mre\u017ei.

<p><strong>Jelena Karleuša</strong> (42) je poznata kao netko tko nema dlake na jeziku, a to je pokazala i sada jer se 'obračunala' s hejtericom na Instagramu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sve je krenulo kada se prisjetila ljeta pa je objavila video na kojem se golišava izvija na bazenu. </p><p>- Zašto ljudi, koji me ne prate na Instagramu, stalno se vraćaju kako bi pogledali moju priču? - napisala je pjevačica u opis snimke.</p><p>A onda je počeo 'rat' na društvenoj mreži.</p><p>- Sramota da Vas je! - napisala joj je korisnica!</p><p>- Da me bude sramota zato što se kupam u kupaćem na bazenu ljeti? U čemu se vi kupate draga gospođo? - odgovorila je Jelena.</p><p>- Molim Vas, ne morate javno da stavljate ovo. Radite što hoćete, ne zanima me - nastavila je korisnica.</p><p>- Kako vas ne zanima, a pišete mi uvrede javno? Je li to u redu za ženu vaših godina? Zašto gledate moje objave? - nije se dala Karleuša.</p><p>U raspravu su se uključili i brojni Jelenini obožavatelji koji su joj poručili da treba ignorirati ovakve komentare i ne odgovarati na njih.</p>