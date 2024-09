Napali Nedu Ukraden zbog fotki na Instagramu: 'Imaš 70 godina i slikaš se na balkonu u gaćama'

Zbogom more, zbogom more, odoh u planine! Život je čudo - napisala je Neda Ukraden na svom Instagramu. Objava je skupila preko 18 tisuća oznaka 'sviđa mi se', a s njima krenule su i kritike.

- Lako ti je tako izgledati kad nisi digla ništa teže od žlice - napisao je Nedi jedan pratitelj.

- Je, nema fotošopa i od babe napravi curu - dodao je drugi.

Dok su neki pisali loše komentare, bilo je i onih koji su hvalili nevjerojatnu liniju popularne glazbenice. No, zbog svega, komentar je dala i sama Neda.

Foto: Instagram

- Ajd' što si slabovidna pa ne vidiš što je fotošop, a što nije. Isto me ne voliš, a pratiš me i nerviraš se i to je okej. Ali što imaš potrebu da svoju ljubomoru, glupost zaviješ u šovinizam pa to i javno objaviš bez blama, to mi te već žao. Mogu zamisliti koliko se nerviraš, uh kako je to jadno. A meni drago - napisala je pjevačica komentar ispod svoje objave.

Iako je mnoge zasmetala nova fotografija, Neda često objavljuje svoju liniju na društvenim mrežama gdje zagovara prirodni izgled. Zbog toga, mnogi oduševljeno komentiraju njezinu liniju na kojoj mnogi mogu pozavidjeti. Tako su i ovoga puta neki pratitelji stali u obranu pjevačice.

Foto: Instagram

- Kako ljudi mogu biti tako zlobni i ljubomorni, žena prelijepo izgleda i prelijepo pjeva - napisala je pratiteljica.

- Žena zmaj, godine ne postoje. Izgled, stas, glas, a energija tinejdžerke - dodala je druga.