Napeto polufinale Survivora: Nakon izbivanja, polufinalisti se vratili u Domikansku Republiku

U večerašnjem polufinalnom izdanju Survivora vidjet ćemo kako nakon izbivanja izgleda povratak polufinalista u Dominikansku Republiku, gdje će ih dočekati poznati prizori, ali i novi izazovi. Pred njima će biti ponovno podizanje kampa, suočavanje s visokim temperaturama, ali i ključne borbe koje će odlučiti o prolasku u finale.

U žutom timu za završnicu će se boriti Marina Ivić, Roko Bačelić i Vanesa Sivić, dok će u zelenom timu snage odmjeriti Marko Ristić, Adrijana Dozet i Njegoš Milović.

Povratak na otok probudit će snažne emocije među natjecateljima.

- Osjećaj povratka je neopisiv i vidjeti sve ove ljude i žutog i zelenog plemena - reći će Roko, dok će Marina dodati: 'Uvjerena sam da će za mene biti treća sreća.' Marko će istaknuti koliko mu je nedostajao život na otoku: 'Osjećaj je prelijep, jedva sam čekao vidjeti ove palme, sudjelovati u izradi kampa.'

Napetosti iz prošlih odluka i odnosa ponovno će isplivati na površinu, a strategije će igrati jednako važnu ulogu, kao i snaga na poligonu.

- Veselim se ovom poligonu - poručit će Roko, dok će Marina otvoreno progovoriti o odnosima u timu: 'Postojao je sustav eliminacije u žutom plemenu.'

Ulog će biti veći nego ikad, jer svaki potez mogao bi odlučiti tko će se približiti završnom cilju.