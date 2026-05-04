Obavijesti

Show

Komentari 1
NOVI IZAZOVI

Napeto polufinale Survivora: Nakon izbivanja, polufinalisti se vratili u Domikansku Republiku

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Napeto polufinale Survivora: Nakon izbivanja, polufinalisti se vratili u Domikansku Republiku
4
Foto: NOVA TV

U žutom timu za završnicu će se boriti Marina Ivić, Roko Bačelić i Vanesa Sivić, dok će u zelenom timu snage odmjeriti Marko Ristić, Adrijana Dozet i Njegoš Milović

Admiral

U večerašnjem polufinalnom izdanju Survivora vidjet ćemo kako nakon izbivanja izgleda povratak polufinalista u Dominikansku Republiku, gdje će ih dočekati poznati prizori, ali i novi izazovi. Pred njima će biti ponovno podizanje kampa, suočavanje s visokim temperaturama, ali i ključne borbe koje će odlučiti o prolasku u finale.

U žutom timu za završnicu će se boriti Marina Ivić, Roko Bačelić i Vanesa Sivić, dok će u zelenom timu snage odmjeriti Marko Ristić, Adrijana Dozet i Njegoš Milović.

Foto: NOVA TV

Povratak na otok probudit će snažne emocije među natjecateljima.

- Osjećaj povratka je neopisiv i vidjeti sve ove ljude i žutog i zelenog plemena - reći će Roko, dok će Marina dodati: 'Uvjerena sam da će za mene biti treća sreća.' Marko će istaknuti koliko mu je nedostajao život na otoku: 'Osjećaj je prelijep, jedva sam čekao vidjeti ove palme, sudjelovati u izradi kampa.'

Napetosti iz prošlih odluka i odnosa ponovno će isplivati na površinu, a strategije će igrati jednako važnu ulogu, kao i snaga na poligonu.

Foto: NOVA TV

- Veselim se ovom poligonu - poručit će Roko, dok će Marina otvoreno progovoriti o odnosima u timu: 'Postojao je sustav eliminacije u žutom plemenu.'

Ulog će biti veći nego ikad, jer svaki potez mogao bi odlučiti tko će se približiti završnom cilju, a kako će započeti uzbudljivo polufinale Survivora, ne propustite doznati večeras na Novoj TV!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sjećate se Marine Bajlo iz Big Brothera? Bila je u finalu, a evo kako danas izgleda...
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Sjećate se Marine Bajlo iz Big Brothera? Bila je u finalu, a evo kako danas izgleda...

Marina Bajlo, danas Palaversić, proslavila se kao finalistkinja prve sezone Big Brothera 2004. godine. Sada živi u rodnoj Puli, majka je dvoje djece i vodi vlastiti ugostiteljski lokal...
FOTO Seve pozirala u mrežastim čarapama i kratkim hlačicama pa pokazala guzu i vitke noge
'NE STARIŠ'

FOTO Seve pozirala u mrežastim čarapama i kratkim hlačicama pa pokazala guzu i vitke noge

Splićanka je objavila nekoliko fotografija prije koncerta u Malom Lošinju. Nedavno je proslavila 54. rođendan pa su joj mnogi pisali kako odlično izgleda
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026