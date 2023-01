Napisao je svoj prvi roman i ušao u finale nagrade Fric: Najveći književni posao u životu

Đorđe Matić (53) je s lirskim romanom "Niotkuda s ljubavlju" ušao u finale književne nagrade Fric, koju dodjeljuje tjednik Express. Matić je do sada objavljivao poeziju i eseje, a za svoj prvi roman inspiriran je vlastitim iskustvom migracije.

- Glavni motiv romana je iskustvo tridesetogodišnje emigracije pa iz toga pitanje identiteta, pripadnosti, mogućnosti doma i domovine, tuđine i povratka. No to je i roman o književnosti samoj, o činu umjetničkog stvaranja. Sve sam to ja - rekao je autor.

Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Iako je s ovim romanom dospio u mnoga finala književnih nagrada, Matić kaže kako mu je uspjeh što je uopće dovršio roman, formu koja mu nije toliko bliska.

- Meni je do sada to bio najveći književni posao u životu. Kao pjesniku koji radi na inspiraciji i kao esejist koji zapravo objašnjava stvari na određeni način. Roman je zapravo udaljena forma, vrlo daleka. Ja nisam prirodni pripovjedač, za razliku od mnogih romanopisaca - rekao je Đorđe.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/Nova TV

Naglasio je kako mu je najveći uspjeh kad mu se ljudi privatno javljaju, neprofesionalci, sa svojim dojmovima.

- Bez ikakve demagogije, fantastični ljudi su mi se javili - rekao je Matić.

Zanimljivo je da se poglavlja u knjizi ponavljajući zovu "Sjever" i "Jug" te da i sama knjiga nema sadržaja.

- Zato što umjesto klasičnog sadržaja po poglavljima, ako stalno imate sjever, jug, sjever, jug, to ima indiferentnu ironiju, jednu vrstu igre, a ja nisam htio odbiti jednog tradicionalnijeg, konzervativnijeg čitatelja. S druge strane, za veliki dio drugih čitatelja koji su već izvježbani u ovim igrama znakovlja, ironija, dekonstrukcija, nisam im htio dati pogrešan znak danas u doba kad je ironija jedno od glavnih sredstava i glavnih stilskih figura, čak i načina života, filozofija skoro. U ovom romanu koji je izrazito poetski, lirski, ja nisam htio davati tu vrstu ironijskog znaka - objasnio je autor.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/Nova TV

Matić je u romanu izbjegavao vremenske odrednice kako bi odrazio to analogno doba kad se migranti nisu mogli javiti svojoj obitelji jednom kratkom porukom, htio je naglasiti posljednju generaciju u predinternetskom dobu. Nagradu Fric dodjeljuje tjednik Express, a sponzorira Barcaffe, koji će pobjednika prestižnog izbora nagraditi sa 75.000 kuna.

Pobjednik/ca će proglasiti u Hrvatskom državnom arhivu u nedjelju, 22. siječnja 2023.

