Napokon su se dogovorili: U kolovozu se snimaju 'Prijatelji'

Na male ekrane uskoro bi se trebali vratiti Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe i Joey, a svatko od njih mogao bi zaraditi između 2,25 do 2,5 milijuna američkih dolara (između 15 i 17 milijuna kuna)

<p>Glumačka postava legendarne serije 'Prijatelji' dugo je šutjela o snimanju specijalne epizode mnogima omiljene serije, a onda kad su napokon potvrdili nagađanja mnogih, uslijedila je pandemija korona virusa. Neki su pomislili kako će sad zbog toga sve biti otkazano, ali to nije slučaj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prijatelji se vraćaju nakon 16 godina</strong></p><p>Snimanje je trebalo započeti krajem ožujka, ali je produkcija to zaustavila i odgodila pa je zatim snimanje najranije trebalo krenuti u svibnju. S obzirom na to da ni tada nije krenulo, objavljen je novi datum snimanja. </p><p>- Nadam se da ćemo moći snimati u kolovozu, ako sve bude dobro i ne bude ranog drugog vala. Ako sve bude na svom mjestu i ako budemo mogli poštovati sve mjere, snimat ćemo ga negdje između sredine i kraja kolovoza - rekla je kreatorica serije <strong>Martha Kauffman</strong>.</p><p>Svoje ideje ekipa je dijelila tijekom karantene iz udobnosti svoga doma preko videopoziva i tako pazeći na socijalnu distancu. Čim je snimanje bilo odgođeno, svi su počeli paničariti jer im je ionako trebalo dugo da se dogovore i da snimanje 'uguraju' u svoj raspored.</p><p> </p><p>- Bilo ih je strah da sada svih neće moći okupiti godine ili čak i više. Courteney je automatski dogovorila sastanak preko videopoziva i svi su se uključili i tako razmjenjuju ideje. Sve pokažu producentima i onda raspravljaju i čavrljaju barem dva sata - rekao je izvor. </p><p>Dodao je i kako se svakodnevno čuju i da ih <strong>Jennifer Aniston</strong> (50), koja je imala 'najgori' raspored od svih, uvjerava da će napraviti sve što je u njenoj moći kako ne bi morali čekati mjesecima na snimanje njihova ponovnog okupljanja. </p><p>- Njihovi razgovori su smiješni i ima urnebesnih materijala za kojeg se nadaju da će moći pokazati javnosti ili u serijalu ili barem putem kratkih isječaka - pojašnjava izvor.</p><p>Dakle, na male ekrane uskoro bi se trebali vratiti Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe i Joey, a svatko od njih mogao bi zaraditi između 2,25 do 2,5 milijuna američkih dolara (između 15 i 17 milijuna kuna).</p>