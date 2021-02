Bednjanski YouTuber Dario Oreški (20) vraća se na male ekrane. Prošle godine napravio je pravi show u 'Večeri za 5 na selu' kada je htio zabaviti publiku provociranjem domaćice, a cijela dramatična večera završila je sa suzama. Sada ćemo ga gledati u osmoj sezoni kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'.

Dario je za 24sata rekao kako je uzbuđen zbog sudjelovanja u novom showu.

- Za mene show 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' predstavlja veliki izazov, nova prijateljstva i poznanstva. Nadam se da ću naučiti nešto više o kuhanju ako prođem dalje na audicijama. Ja jesam kuhar po zanimanju, ali sa završenom školom ne možeš puno, u školi se ne uči kuhati - govori nam mladi Dario.

U ovom showu želio bi naučiti koliko dobro zapravo može kuhati, a otkrio nam je i što želi pripremiti članovima žirija.

- Htio bih im pripremiti rolanu puretinu s mlincima što sam kuhao u 'Večeri za 5 na selu'. Mislim da bi ih to jelo oduševilo, a ja se nadam da ću imati priliku pripremiti im to jelo. Iskreno se nadam da neću morati kuhati ni jedno riblje jelo jer što se tiče ribe - tu sam katastrofa! Obožavam azijsku kuhinju, sushi i skoro sve ribe, no pripremati ih ne znam - ispričao je.

Nije ga strah komentara žirija.

- Volim prihvatiti kritiku jer nastojim poboljšati svoja jela i prihvaćam svaki savjet. Najdraži član žirija mi je Tomislav Špiček. Čini mi se da on kao i ja voli dobro pojesti i uživati u hrani - govori Dario.

Budući da je ostao prepoznatljiv po podvalama koje je radio u 'Večeri za 5 na selu', pitali smo ga planira li i ovoga puta tako zabaviti gledatelje.

- Iskreno, ne planiram raditi spačke. Mene jako u životu muči nepravda, zato sam i bio onako reagirao u 'Večeri za 5 na selu'. Da se dotaknem te večeri, nisam nikoga napadao ni vrijeđao, trebao sam Ivanki dati 10 i ponosno izaći iz kuće. Da mogu vratiti vrijeme, popravio bih to, ali nažalost ne mogu - kaže.

Upravo u tom showu upoznao je svoju partnericu za 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' Mariju Bednjak. Zajedno su se prijavili, a Dario ne krije koliko mu je ona draga.

- Baka, žena, majka, kraljica i moja divna prijateljica. Netko kaže da je razlika velika u godinama, ali ja kažem da je to nebitno. Unuci od Marije željeli su jako vidjeti baku ponovno na televiziji pa sam je odlučio pozvati da idemo zajedno, što je ona s veseljem prihvatila - govori Dario, koji sebe i Mariju naziva 'dream teamom'.

Iz 'Večere za 5 na selu' čuje se jedino s Marijom i Andreom.

- Naravno, ako bi se sreli negdje, ja bi ih pozdravio i pozvao na kavu jer svi mi griješimo, a ljudski je praštati. Moja poruka za sve čitatelje je - pustite selo neka priča, imat će o čemu, samo idi putem srca i onoga što želiš - ispričao je.

Otkrio nam je i koji mu je životni cilj.

- Želim postati voditelj na televiziji i to ću i uspjeti! A zlih jezika će uvijek biti - kaže Dario.