'Napravio sam 30-ak dobrih pjesama, isto kao i Beatlesi'

Branimir Johnny Štulić, koji danas slavi 65. rođendan, svojedobno je u intervjuu za srbijanske Novosti otkrio je da je u rokerskim krugovima pomalo već mitskih 80-ih bio skoro pa žigosan kao neporočan, piše Express.hr.

- Čak nisam ni pušio. Nisam mogao podnijeti cigarete i dim. Jedino sam propušio kada sam počeo prevoditi ove je***e klasike. A kako pušiti cigaretu, onda si napravim džoint, legnem, on me uspori i onda mogu raditi red po red - kazao je glazbenik koji danas slavi 65. rođendan. Inače, pri zdravoj pameti i svijesti, koji bi normalan čovjek mogao prevoditi sto tisuća linija red po red? - objasnio je Štulić svoj odnos prema sredstvima za uživanje pušenjem. Novinarka koja je potegnula, čini se, sve do njegovog utočišta u Nizozemskoj, konstatirala je da se on, za razliku od rokerske okoline, uvijek odijevao elegantno. Ako ćemo pravo spjevao je i stih o "kosijanerima što trule u patikama".

- Nikada nisam bio roker, ja sam bitnik. Rok je došao sa hipicima, ja sam izgledao kao hipik, ali nikad to nisam bio. Uvijek sam bio bitnik, crno-bijeli film, nikad nisam bio kolor. Roker ne znači ništa - prokomentirao je i taj dio. Potom je objasnio da nikada nije bio sklon alkoholu, zbog čega je izazivao nevjericu kad zapravo ne bi znao što napraviti s gajbom piva koju bi mu donijeli uoči kakvog koncerta.

- Ja ih blijedo gledam, a oni kažu: 'Kakav si ti roker, a ne piješ pivo?' Pa, ne pijem pivo jer mi prsti odmah nabubre, ljepljivi su i ne mogu svirati. Pivo ubija i motoriku. Ali je dobro poslije nogometa - ispričao je. Naravno da je "priznao" da su tekstovi njegovih pjesama aktualni i danas. Objasnio je da je uvijek radio tako da bi tekst smišljao na melodiju koju bi prethodno imao. Isprva je, kaže, mislio da pjesma nije prava ako se ne rimuje. A onda je shvatio.

- Homer se uopće ne rimuje. Vjerojatno ga smatraju pjesnikom jer je u heksametru, ali nije ni to. Pjesnik mora dobro poznavati zvijezde i astrologiju, upotrebljavati prave riječi, imati dobru priču i naglasak. To sve čini pjesnika. I obavezno da mu je barem jedan pasus bude o hrastu i kamenu - pjesnički je zabrazdio u opisu. Pojasnio je da su hrast i kamen bitni zato što o njima razgovaraju mladić i djevojka. "Ako nema mladića i djevojke, onda nema ni priče."

Usput je prokomentirao Nobela za Dylana, uzevši za primjer, a koga drugoga nego sebe samog.

- Ponosim se što u životu nisam dobio nikad ništa. Čak ni zahvalnicu. Tako će ostati. Nobel je čisto politička nagrada. Najbolji skladatelji bili su Beatlesi. Iznjedrili su sigurno izvrsnih 30 pop pjesama. Svi ostali napravili su po nekoliko. Arsen Dedić napravio ih je 10, Bregović pet, a ja sam ih bogami napravio više od 30. Nikada nisam radio hitove, ali su moje pjesme jake po sebi - zaključio je.